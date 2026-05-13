- AI 강국 도약위한 ‘AI 고속도로’ 포럼 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 정부가 추진중인 ‘AI 고속도로’ 구축 방향과 6G·AI 네트워크 기반의 데이터·컴퓨팅 통합 인프라를 통해 국가 AI 경쟁력 강화를 위한 개발 전략이 제시했다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 13일 AI 시대 국가 경쟁력을 좌우할 핵심 인프라인 ‘AI 고속도로’ 구축 전략을 논의하기 위한 ‘AI 고속도로 포럼’을 개최했다고 밝혔다.

ETRI는 지난 50년간 CDMA, 5G 등 통신 기술 혁신을 이끌어온 경험을 바탕으로 6G, AI-Native 네트워크, 미디어 부호화 등 차세대 핵심 기술 분야에서 국가 전략 기여 방안을 모색하고 있다.

‘AI 고속도로’는 인공지능 서비스 구현에 필요한 데이터, 컴퓨팅, 네트워크를 하나의 체계로 연결하는 국가 핵심 인프라다.

AI 모델의 개발부터 학습, 추론, 응용에 이르는 전 과정을 빠르고 안정적으로 처리할 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.

이날 포럼에서는 AI 고속도로의 핵심 기반인 ‘AI 네트워크’를 중심으로 ETRI의 연구개발 전략과 기술 방향이 공유됐다. AI 네트워크 분야 국제 협력체 AI-RAN Alliance의 최진성 의장이 ‘AI 네트워크의 미래’를 주제로 기조 강연을 진행했다.

ETRI는 정부의 AI 고속도로 구축전략과 연계해 AI 고속도로를 AI 모델의 전 생애주기를 실시간으로 끊김 없이 안전하게 실행할 수 있는 국가 핵심 인프라로 정의했다. 6G를 포함하는 AI 유무선망, 위성망, 데이터센터망, AI 데이터 압축 전송, 그리고 AI 인프라 보안 기술을 중점 추진 분야로 제시했다.

이어진 패널 토론에서는 ▷AI-RAN 및 6G 기반 네트워크 진화 ▷데이터·컴퓨팅·네트워크 통합 인프라 구조 ▷AI 시대의 미디어·보안·서비스 ▷산업 생태계 및 정책 지원 방안 등이 논의됐다.

백용순 ETRI 입체통신연구소장은 “AI 시대의 국가 경쟁력은 결국 인프라에서 결정된다”면서 “AI 고속도로의 핵심은 네트워크이며, ETRI는 AI 네트워크 기술을 기반으로 대한민국의 AI 주권 확보와 글로벌 경쟁력 강화를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.