필라델피아반도체지수 3% 하락 美 4월 CPI 3.8% 상승 국채 30년물 금리 5% 돌파

[헤럴드경제=문이림 기자] 뉴욕증시가 인플레이션 우려와 반도체주 차익실현 매물에 혼조세로 마감했다.

12일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장 대비 56.09포인트(0.11%) 오른 4만9760.56에 거래를 마쳤다. 반면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 11.88포인트(-0.16%) 내린 7400.96에, 기술주 중심의 나스닥지수는 185.92포인트(-0.71%) 하락한 2만6088.20에 장을 마감했다.

S&P500지수와 나스닥지수는 이날 하락으로 2거래일 연속 이어졌던 사상 최고치 경신 흐름을 멈췄다.

미 노동부는 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.8% 상승했다고 밝혔다. 이는 2023년 5월 이후 가장 높은 상승률이다. 미·이란 전쟁에 따른 에너지 가격 상승이 물가를 끌어올리면서 금융시장에서는 스태그플레이션 우려가 다시 확산됐다.

최근 급등세를 이어온 반도체주에는 차익실현 매물이 집중됐다. 메모리 반도체 업체 마이크론은 3.61% 하락했고 퀄컴은 11.46% 급락했다.

중앙처리장치(CPU) 업체 인텔도 6.82% 내렸다. 샌디스크(-6.17%), 웨스턴디지털(-5.25%) 등 메모리 관련 종목도 일제히 약세를 보였다.

필라델피아반도체지수는 이날 3% 하락했다. 해당 지수는 인공지능(AI) 데이터센터 건설 붐에 힘입어 올해 들어서만 65% 급등한 바 있다.

채권시장에서는 인플레이션 우려에 국채 금리가 상승했다. 뉴욕증시 마감 무렵 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.46%로 전장 대비 0.05%포인트 올랐다. 30년 만기 미국 국채 수익률은 5.03%로 0.04%포인트 상승하며 지난 5일 이후 일주일 만에 다시 5%선을 넘어섰다.

국제유가도 상승했다. 미국과 이란 간 종전협상 타결 가능성이 약화되면서 브렌트유 선물은 전장 대비 3.4% 오른 배럴당 107.77달러에, 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 4.2% 상승한 배럴당 102.18달러에 각각 마감했다.

시장에서는 연방준비제도(Fed)의 추가 금리 인상 가능성도 다시 반영하기 시작했다. 시카고상업거래소(CME) 페드워치에 따르면 금리선물 시장은 오는 12월까지 연준이 기준금리를 0.25%포인트 이상 인상할 확률을 36%로 반영했다. 이는 하루 전 24%에서 크게 높아진 수준이다.