쏘렌토 판매 85%는 하이브리드 상품성 개선·고유가 속 친환경차 선호 영향

[헤럴드경제=권제인 기자] 기아의 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘쏘렌토 하이브리드’가 현대차·기아의 찬환경 모델 중 처음으로 국내 시장에서 월 판매량 1만대를 넘겼다.

13일 기아에 따르면 쏘렌토 하이브리드는 지난달 국내 시장에서 1만241대 팔렸다. 지난달 가솔린 모델을 포함한 쏘렌토 전체 판매량은 1만2078대로, 이 가운데 하이브리드 모델 비중은 약 85%에 달했다. 쏘렌토 판매 10대 중 8대 이상이 하이브리드 모델인 셈이다.

2020년 출시된 쏘렌토 하이브리드는 첫해 2만4278대가 팔렸으며 2021년 3만2982대, 2022년 4만9411대로 판매량이 꾸준히 늘었다.

2023년 상품성 개선 모델인 ‘더 뉴 쏘렌토’ 출시 효과로 연간 판매량은 처음으로 5만대를 넘어섰다. 이어 2024년과 2025년에는 각각 6만7874대, 6만9862대가 판매되며 2년 연속 국내 베스트셀링카에 올랐다.

올해도 쏘렌토 하이브리드는 인기가 이어지며 1∼4월 3만1084대 판매됐다. 쏘렌토 전체 판매량은 3월 1만870대, 4월 1만2078대를 기록하며 2개월 연속 월 1만대를 넘었다.

쏘렌토 하이브리드의 인기 배경으로는 상품 경쟁력 강화와 고유가에 따른 친환경차 시장 성장이 꼽힌다. 기아는 구동모터 기반의 차량 모션 제어 시스템(E-VMC)을 적용해 승차감을 향상시켰다. 대표 기술인 ‘E-라이드’는 과속방지턱을 넘을 때 차가 위아래로 흔들리는 현상을 억제했다. 또 ‘E-핸들링’은 코너 진입과 탈출 시 앞뒤 바퀴 하중을 조절해 접지력을 높여 코너링 성능을 높인다.

국내 친환경차 시장 규모는 2019년 11만343대에서 지난해 약 5배인 54만7877대로 커졌다. 특히 하이브리드 판매량은 올해 1∼3월 10만30대를 기록하며 처음으로 1분기 기준 10만대를 돌파했다.