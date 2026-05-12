12일 오후 3시 김 후보 선거사무소 개소식 개최 ‘살기편한 행복광진’ 시대 열다

[헤럴드경제=박종일 선임기자]김경호 국민의힘 광진구청장 후보 선거사무소 개소식이 지지자들의 성원속에 12일 오후3시에 열렸다

지난 4월21일 6.3지방선거 재선 출마를 공식 선언한 김 후보는 ‘광진을 바꿨습니다. 여러분과 함께 완성합니다’라는 슬로건 아래 끊임없이 구민들의 삶의 현장을 찾아다니며 구민들의 다양한 소리를 들어왔다

이날 개소식에서 김 후보는 지난 4년 동안 광진일꾼으로서 ‘행정은 말이 아니라,결과로 평가받아야 한다’는 단 하나의 원칙으로 일 해왔으며, 광진 곳곳에서 그 결과를 만들어 냈음을 자부한다고 했다

또 이 모든 성과는 결코 혼자만이 아닌 서울시와 광진구가 하나로 움직였고, 34만 광진구민과 당원 동지 여러분과 함께하였기에 가능한 성과였다고 말했다.

아파트를 지을 땅(부지)이 부족했던 광진구에 주민들이 마음만 모으면 아파트를 지을 수 있는 재개발 가능한 면적이 90배로 확대되었고, 대중교통 사각지대를 줄이고, 주차장을 대폭 확대하여 교통편익을 눈에 띄게 높였다고 하였다

이 밖에도 국민권익위원회 종합청렴도 평가 3년 연속 1등급, 공약 이행률 95.7%로 4년 연속 최고등급, 청년 소통대상 3년 연속 수상, 현장민원 처리율 98.18%로 서울시 1위 달성 등 지난 4년간의 성과를 말할때는 참석자들의 큰 박수를 받기도 하였다.

김 후보는 “지금 광진구는 운명을 결정지을 중차대한 기로에 있다”면서 “지금 구청장이 바꾸면, 광진구는 다시 멈춰설 수도 있다”고 말했다.

또 “오직 필요한 것은 ‘연속성’이며 구민들이 체감하는 ‘완성’”이라고 역설했다.

김 후보는 광진의 미래를 위해, 우리 아이들의 내일을 위해, 그리고 더 나은 광진을 위해, 우리는 승리해야 하며 여러분이 함께라면 반드시 승리할 수 있다고 확신했다

끝으로 김 후보는 ‘살기편한 행복광진’의 완성을 위해 ‘깨끗하고 유능한 행정전문가 김경호’를 반드시 선택해줄 것을 유권자들에게 호소했다.