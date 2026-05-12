[헤럴드경제=차민주 기자] 넷플릭스가 실패한 게임 사업에 다시 도전장을 내밀었다. 최대 11억원에 달하는 연봉을 내걸고 게임 분야 인공지능(AI) 전문가 모시기에 나섰다. 이는 회당 약 3억원 수준으로 알려진 넷플릭스의 주연 배우 출연료에 못지않은 고임금이다.

앞서 넷플릭스는 모바일 게임 개발사를 인수하고 지난해 ‘오징어게임’ 지식재산권(IP)에 기반한 게임을 출시했으나, 흥행에 실패하면서 해당 개발사는 문을 닫았다.

정보기술(IT) 업계는 넷플릭스가 AI 중심의 차세대 게임 사업을 구축해 시장을 공략하려는 움직임으로 해석하고 있다.

12일 업계에 따르면 넷플릭스는 최근 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)에 있는 ‘스튜디오 미디어 알고리즘’ 팀에서 근무할 ‘게임 부문 머신러닝 연구원’ 채용 공고를 게재했다. 게임용 거대언어모델(LLM)과 멀티모달 기술 개발·연구를 진행하는 것이 업무의 골자다.

특히 높은 연봉에 업계의 시선이 쏠린다. 넷플릭스는 연봉 범위로 한화 약 6억8000만원에서 11억원 사이를 제시했다.

이 외에도 ‘억대 연봉’에 달하는 게임 부문 인재 채용 공고가 다양하게 등록된 상태다. 넷플릭스는 생성형 AI 게임 부문 수석 개발자 공고 또한 등록하고, 해당 직무의 연봉을 최대 5억4000만원으로 기재했다.

넷플릭스가 게임 사업 실패에도 불구하고 거금을 투입해 ‘AI 게임 인재’ 모시기에 나서면서 업계의 이목이 집중된다.

넷플릭스는 지난 2021년부터 게임을 새 먹거리로 점 찍고 사업을 확장하고 있으나 이렇다고 할 성과를 내놓지 못했다. 대표적으로 지난해 국내 유명 IP인 ‘오징어게임’ 시리즈에 기반한 모바일 게임 ‘오징어게임: 언리쉬드’를 공개했으나 흥행에 실패했다. 해당 개발사 보스 파이트 엔터테인먼트는 넷플릭스가 지난 2022년 인수한 지 3년 만에 폐쇄됐다.

업계는 넷플릭스가 AI를 결합한 차세대 게임 사업을 구축할 것으로 관측하고 있다. 온라인동영상서비스(OTT) 외 다양한 플랫폼 사업에 도전장을 내밀어 이용자 체류 시간을 높이겠다는 복안으로 풀이된다.

넷플릭스 측은 이번 1분기 주주 서한에서 “비디오 팟캐스트와 게임을 포함해 더 넓은 범위의 엔터테인먼트 옵션으로 서비스를 확장하고 있다”며 “자사 데이터에 기반할 때 게임 플레이가 회원 유지에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 본다”고 하기도 했다.