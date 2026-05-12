월 기본급 14만9천600원 인상 등 요구

[헤럴드경제=김광우 기자] HD현대중공업 노동조합이 월 기본급 14만9600원(호봉승급분 제외) 인상을 포함한 올해 임금 및 단체협약 요구안을 12일 확정했다.

연합뉴스에 따르면 노조는 이날 울산 본사에서 임시 대의원대회를 열고, 임금 인상을 비롯해 상여금 100% 인상, 영업이익의 30%를 성과로 공유, 휴양시설 유지를 위한 경상비 20억원 출연 등을 담은 요구안을 통과시켰다.

노조는 통상임금 산입 범위 확대 적용, 신규 채용 등도 요구한다. 이와 별도로, 조선업종노조연대(조선노연) 차원에서 회사가 인공지능(AI) 기술을 공정에 도입할 때는 노조와 합의를 통해 고용안정 대책을 마련하도록 요구할 방침이다.

노조는 조만간 요구안을 사측에 보내고, 다음 달 교섭 상견례를 열 것으로 예상한다. 올해 교섭에선 사내하청노조(지회)도 원청인 HD현대중공업과 교섭한다.

하청노조는 지난달 사측에 임금 14만9600원 인상, 8시간 1공수(일당) 인정, 원청과 같은 성과급 지급 등을 담은 올해 교섭요구안을 사측에 보냈다.

사측은 다만 하청노조가 사내 업체별 정확한 조합원 수 등을 알려줘야 교섭 조건을 충족한다고 주장하고 있어 양측이 아직 구체적인 교섭 일정을 잡지는 못한 상황이다.

HD현대중공업 원하청 노조는 공동으로 오는 13일 지역 주민을 대상으로 한 교섭안 설명회도 열 계획이다.