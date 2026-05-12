영업이익 530억원으로 3% 증가 중국 등 해외 법인 성장세 지속 미국법인 상반기 손익분기점 기대

[헤럴드경제=부애리 기자] 화장품 제조자개발생산(ODM) 기업인 코스맥스가 1분기 기준 역대 최대 실적을 기록했다.

코스맥스는 1분기 매출이 6820억원을 기록했다고 12일 공시했다. 이는 전년 대비 16% 증가한 수치로 분기 기준 사상 최대 기록이다. 영업이익은 530억원으로 전년 대비 3% 증가했다. 당기순이익은 438억원을 기록하며 312%나 늘었다.

한국 법인 매출은 전년 대비 17% 증가한 4232억원을 기록했다. 글로벌 시장에서 K-스킨케어 수요가 이어지면서 호실적을 기록했다. 선케어, 겔 마스크, 미스트 등 고객사의 수출 주력 품목이 성장의 발판이 됐다. 해외 고객사 대상 직수출도 30% 이상 증가했다.

중국과 미국 등 주요 해외 법인의 성장세도 기여도가 컸다. 중국 법인 매출은 전년 대비 20% 증가한 1947억원이었으며 분기 기준 최대 실적을 기록했다. 코스맥스 관계자는 “중국에서 신제품 출시를 확대하고 있는 신생 브랜드 고객사의 수요가 실적 성장을 이끌었다”라고 말했다.

미국 법인 매출은 전년 대비 46% 증가한 420억원이었다. 현지 인디 브랜드 고객사 비중이 확대됐다. 신제품 수주와 기존 제품 재주문도 늘었다. 기초 제품 외에 립, 블러셔, 바디 등 다양한 카테고리에서 판매가 증가했다. 미국 법인은 상반기 중 분기 손익분기점 달성도 기대할 수 있게 됐다.

태국 법인 매출은 전년 동기 기저 부담에도 243억원을 기록하며 전년 대비 2% 성장했다. 인도네시아 법인 매출은 정치적 불확실성 등의 영향으로 전년 대비 23% 감소한 227억원을 기록했다.

이 같은 호실적은 K-화장품의 인기와도 관련이 깊은 것으로 보인다. 1분기 화장품 수출도 역대 최대로 집계됐다. 중소벤처기업부가 최근 발표한 ‘2026년도 1분기 중소기업 수출 동향’에 따르면 올해 1분기 중소기업 수출액은 전년 동기 대비 9.1% 증가한 298억달러로 집계됐다. 1분기 기준 역대 최대치다. 이 가운데 화장품 수출액은 21억8000만달러로 21.3% 늘었다. 역대 분기 기준으로도 가장 많은 수준이다.