‘지분 보유’ KB국민카드도 채권매각 동의

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 12일 민간 부실채권 처리회사인 상록수제일차유동화전문유한회사가 보유한 장기연체채권 중 자사 지분에 해당하는 채권 전액을 한국자산관리공사(캠코)의 새도약기금에 매각하기로 했다고 밝혔다.

KB국민카드는 별도의 채권 잔액은 없으나 지분 보유사로서 채권매각에 동의하기로 했다.

이는 이재명 대통령이 이날 국무회의에서 상록수가 카드사태 당시 연체 채권을 여전히 추심하고 있다는 사실을 지적한 데 따른 결정이다. 이 대통령은 같은 날 오전 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “아직도 이런 원시적 약탈금융이 버젓이 살아남아 서민들 목줄을 죄고 있는 줄 몰랐다”고 꼬집은 데 이어 “필요하면 입법해서라도 해결 방안을 찾아보라”고 지시한 바 있다.

해당 채권이 새도약기금으로 이관될 경우 추심은 즉시 중단되고 채무자의 상환 능력에 따라 채무조정과 분할 상환이 추진된다. 기초생활수급자 등 상환능력이 없다고 판단되는 차주에 대해서는 1년 이내에 채권이 자동 소각될 예정이다.

국민은행 관계자는 “그동안 장기 연체 채무자들이 금융 사각지대에 놓여 있었다는 사실을 무겁게 받아들인다”며 “앞으로도 취약계층이 다시 경제활동에 참여할 수 있는 기반을 마련하도록 은행의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

국민은행 외에도 상록수 지분을 가지고 있는 신한카드, 하나은행, 우리카드 등도 자사 장기 연체채권 지분을 새도약기금에 매각하기로 잇달아 결정했다.