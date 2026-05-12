최종 발행가액 9만9500원 1173만주 신규 발행 재무구조 개선도 박차

[헤럴드경제=한영대 기자] SKC는 12일 유상증자 최종 발행 가액이 9만9500원으로 확정됐다고 밝혔다.

SKC는 이번 유상증자를 통해 총 1173만주를 신규 발행, 총 1조1671억원을 조달할 예정이다.

이번 유상증자로 확보한 자금은 신사업 투자와 재무건전성 강화에 전략적으로 활용된다. 애초 SKC는 글라스기판 사업에 약 5900억원, 차입금 상환에 4100억원을 배정할 계획이었다. 글라스기판은 기존 반도체 기판으로 사용되는 플라스틱 기판 대비 효율적 열관리가 가능하다는 장점을 갖고 있다.

SKC는 조달 금액 증가분을 차입금 상환 규모 확대에 사용할 예정이다. 글라스기판 투자금은 5896억원으로 고정한다. SKC 관계자는 “향후 3년간 필요한 최대 소요 자금을 선제적으로 준비했다”고 설명했다.

이에 따라 주요 재무 지표의 개선 효과도 극대화될 전망이다. 이번 증액으로 상환 규모가 5775억원까지 증가, 지난해 말 기준 약 230%에 달했던 부채비율은 약 129% 수준으로 낮아지게 된다.

조달 금액 상승 배경에는 SKC의 본원적 경쟁력 회복과 경영진의 적극적인 소통 행보가 자리 잡고 있다. SKC는 올해 1분기 상각전영업이익(EBITDA) 100억원을 달성했다. 10개 분기 만에 흑자 전환에 성공했다.

또 미국 뉴욕 등 4개 도시에서 열린 글로벌 기관투자자 대상으로 개최한 기업설명회(IR)에서는 김종우 사장을 비롯한 주요 경영진들이 참석해 글라스기판 사업 추진 계획 등을 적극 설명했다. SKC의 글라스기판은 현재 고객사들의 신뢰성 평가에서 가시적인 성과를 내고 있는 것으로 알려졌다. 평가를 통과할 경우 이르면 연내 본격적인 양산 준비에 착수할 것으로 예상된다.

SKC 관계자는 “어려운 시장 환경 속에서도 SKC의 본원적 경쟁력 회복과 차세대 글라스기판 사업의 미래 가치에 대해 주주와 투자자들이 깊이 공감해 주신 결과”라며 “확보된 자금을 바탕으로 글라스기판의 상용화를 차질 없이 추진하고, 획기적인 재무구조 개선을 통해 안정∙회복∙도약을 위해 속도를 낼 것”이라고 말했다.

한편, 이번 유상증자의 구주주 청약은 이달 14일과 15일 양일간 진행될 예정이다. 신주는 다음 달 8일 상장된다.