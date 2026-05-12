“자율주행·로보틱스·UAM 매진해야” “정교한 대규모 투자로 불확실성 대응”

[헤럴드경제=권제인 기자] “자율주행과 전동화는 이미 보편화한 기술로, 안전과 품질을 어떻게 공고히 하느냐가 경쟁력이 될 것입니다.”

장재훈 현대자동차그룹 부회장은 12일 서울 반포 JW메리어트호텔에서 열린 ‘제23회 자동차의 날’ 행사에서 취재진을 만나 “자동차 시장이 전환기를 맞아 기존의 경쟁력뿐만 아니라 인공지능(AI) 기반 자율주행, 로보틱스, 도심항공모빌리티(UAM)까지 매진해야 할 시점”이라며 이같이 말했다.

장 부회장은 신기술에 대규모 투자를 신속하게 진행해 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다. 그는 “자율주행과 로보틱스, 에너지까지 연계해 플랫폼을 확장해야 하고 그 속도와 규모가 특히 중요하다고 생각한다”며 “현대차그룹이 발표해 온 한국, 미국에서의 투자를 정교하게 진행함과 동시에 빠르게 치고 나가야 할 시점”이라고 설명했다.

아울러 장 부회장은 중동 사태에 따른 유가 상승 등 대외 불확실성에 대한 대응책으로 ‘상품의 종합 경쟁력 제고’를 꼽았다. 그는 “자동차의 품질, 안전을 지속적으로 보강하고 있다”며 “원가 경쟁력을 갖추고 있고, 아울러 자율주행과 전동화에서도 안전, 품질 등 근본을 잘 다지는 것이 중요하다”고 강조했다.

그러면서 “중국 자동차 업계가 원가 경쟁력에서 상당히 앞서고 있고, 만만치 않은 게 사실”이라며 “안전, 품질, 차량뿐만 아니라 전반적인 고객 서비스까지 다 개선하지 않으면 경쟁이 쉽지 않을 것”이라고 평가했다.

한편, 장 부회장은 이날 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)와 한국자동차산업협동조합(KAICA)이 공동 주최한 제23회 자동차의 날 행사에서 금탑산업훈장을 받았다.

금탑산업훈장은 국가 산업 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 기업인에게 정부가 수여하는 5단계 산업훈장 중 가장 높은 훈격이다. 특히, 자동차의 날에 금탑산업훈장이 수훈된 것은 2007년 이후 약 20년만으로, 장 부회장의 자동차산업 발전에 대한 기여도가 높게 평가된 것으로 풀이된다.

장 부회장은 “플랫폼으로서 자동차 산업의 역할이 더 중요해지면서 20년 만에 이러한 성과를 얻게 됐다”며 “앞으로의 역할과 책임이 더욱더 중요해질 것으로 생각한다”고 소감을 밝혔다. 또한, “현대차그룹이 자동차 산업 전반을 이끌어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

이날 행사는 자동차 수출 50주년을 맞아 ‘수출로 이끈 50년, 100년 미래를 향한 새로운 도전’을 주제로 개최됐다. 국내 자동차 산업은 1976년 포니 6대를 에콰도르에 처음 수출한 이후 올해 2월 기준 누적 수출 7600만대를 기록했다.

장 부회장을 포함해 정부포상 16점과 장관표창 20점 등 총 36명에 대한 유공자 포상이 이뤄졌다. 수상자들은 자동차 수출 및 기술경쟁력 확보, 지역경제 활성화, 상생 협력을 통한 사회적 책임 실천 등 자동차산업과 국가경제 발전에 기여한 공로를 인정받았다.