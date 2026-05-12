30개 부처 직접 방문해 내년 예산 핵심 투자 논의 반도체·AI·탄소중립·저출생 대응 등 중점 점검…“예산 기획 단계부터 지원”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 기획예산처가 예산실 직원들이 각 부처를 직접 찾아 내년도 예산 핵심 투자 방향을 논의하는 ‘찾아가는 예산설명회’를 12일부터 재개한다. 코로나19 이후 중단됐던 현장형 예산 협의가 2021년 이후 5년 만에 다시 시작되는 것이다.

기획처는 오는 19일까지 엿새간 30개 부처를 순회하며 내년도 예산안 편성과 관련한 중점 투자 분야와 지출 효율화·제도개선 과제, 지방우대 적용 사업 등을 논의한다고 밝혔다. 단순한 예산 요구 청취를 넘어 부처 핵심 사업의 실현 가능성을 높이는 방향으로 예산 기획 단계부터 지원하겠다는 취지다.

조용범 기획처 예산실장은 이날 첫 일정으로 산업통상부를 방문해 반도체 특별회계 신설을 통한 반도체 지원사업 효율화와 ‘5극·3특’ 성장엔진 육성 방안 등을 논의했다. 이어 재량지출 15%, 의무지출 10% 감축, 사업 수 10% 폐지 등 정부의 지출 구조조정 목표 달성을 위해 각 부처의 적극적인 협조를 당부했다. 국민참여예산플랫폼을 통해 접수된 국민제안사업도 적극 검토해달라고 요청했다.

조 실장은 이날 오후 과학기술정보통신부를 찾아 인공지능(AI) 전환 전략 등을 논의하고, 13일에는 기후에너지환경부와 보건복지부를 방문해 K-GX 기반 탄소중립 투자, 저출생 대응 및 복지 사각지대 해소 방안 등을 점검할 예정이다.

나머지 25개 부처에 대해서도 예산실 담당 국장·과장들이 직접 현장을 찾아 예산 협의를 이어간다.

조 실장은 “내년도 예산에 대한 부처별 중점 투자 방향을 단순 청취하고 질문하는 자리가 아니라, 각 부처 역점 사업이 실제로 구현될 수 있는 방향으로 기획될 수 있도록 조력하는 방식으로 전환하겠다”고 말했다.