인젝티브와 전략적 파트너십 체결 올 상반기 RWA 토큰 발행 예정 “K팝 RWA 토큰, 킬러 자산 될 것”

[헤럴드경제=문이림 기자] 음악투자 플랫폼 뮤직카우가 글로벌 블록체인 기업 인젝티브와 손잡고 실물자산토큰(RWA) 시장 공략에 나선다. K-팝 음악저작권을 토큰화해 글로벌 투자 자산으로 확장하겠다는 구상이다.

뮤직카우 미국법인인 뮤직카우 US는 최근 인젝티브와 전략적 파트너십을 체결했다고 12일 밝혔다.

뮤직카우 US는 K-팝·K-콘텐츠 저작권 자산을 발굴하는 역할을, 인젝티브는 RWA 토큰 발행과 온체인 유통, 2차 시장 거래, 로열티 정산을 지원하는 블록체인 인프라를 제공한다. 인젝티브는 거래·금융 애플리케이션에 특화된 블록체인 플랫폼이다. 규제 준수 기반의 확장성을 강점으로 내세우고 있다.

뮤직카우 US는 지난해 글로벌 엔터테인먼트 기업 락네이션과 전략적 파트너십을 맺어 협업에 나선 데 이어, 이번 파트너십을 통해 음악저작권 투자 생태계를 글로벌 시장으로 확대한다는 계획이다.

회사는 K-팝 음악저작권 투자에 대한 글로벌 수요가 꾸준히 확대되고 있다고 설명했다. 실제 올해 1분기 K-팝 음반 수출액은 1억달러를 돌파하며 분기 기준 역대 최대치를 기록했다. 이에 따라 국가 간 경계를 넘어 글로벌 팬과 투자자들이 참여할 수 있는 인프라 구축 필요성이 커졌고, 금융 특화 블록체인인 인젝티브와 협력해 음악저작권 RWA 토큰화를 추진하게 됐다는 설명이다.

뮤직카우는 음악저작권과 RWA 기술을 결합해 K-콘텐츠를 글로벌 유동 자산으로 재편하는 동시에 전통 금융자산 중심으로 형성된 RWA 시장에 새로운 투자 자산을 공급한다는 방침이다.

회사는 음악수익증권 플랫폼 운영 과정에서 축적한 데이터와 경험을 기반으로 올해 상반기 중 음악저작권 RWA 토큰을 발행할 계획이다.

뮤직카우 관계자는 “K팝은 이미 국경을 초월한 글로벌 콘텐츠이며 팬덤 역시 전세계 단위로 형성돼 있다”며 “K팝과 RWA 기술이 결합되면 글로벌 팬들을 K-금융 플랫폼으로 유입시키는 킬러 자산이 될 수 있다”고 말했다. 이어 “이번 RWA 사업은 K팝 음악저작권을 넘어 K-콘텐츠가 글로벌 디지털 금융 자산으로 확장되는 중요한 전환점이 될 것”이라고 덧붙였다.

뮤직카우는 2016년 4월 설립된 세계 최초 음악 저작권 투자 플랫폼 회사다.