[헤럴드경제=민성기 기자] 홍명보호가 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 본선 직전 트리니다드토바고, 엘살바도르와 최종 평가전을 치른다.

대한축구협회는 12일 “홍명보호가 한국시간으로 5월 31일 트리니다드토바고(FIFA 랭킹 100위), 6월 4일 엘살바도르(102위)와 평가전을 치른다. 킥오프 시간은 모두 오전 10시다. 현지시간으로는 각각 5월 30일과 6월 3일 오후 7시”라고 발표했다.

두 경기 모두 대표팀의 사전캠프 장소인 미국 유타주 솔트레이크시티에 위치한 브리검영 대학교(BYU 사우스필드·BYU South Field) 경기장에서 열린다.

FIFA 랭킹 25위 한국과 비교했을 때 두 팀 모두 객관적인 전력은 크게 밀리지만, 축구협회는 “미국 현지에서 가장 좋은 컨디션으로 나설 수 있는 팀이라 판단해 맞대결을 추진했다”고 평가전 성사 배경을 설명했다.

한국은 두 팀과 딱 한 차례씩 맞붙었다. 트리니다드토바고와는 2004년 7월 서울에서 만나 1-1로 비겼고, 엘살바도르와도 2023년 6월 대전에서 맞붙어 1-1 무승부에 그쳤다.

축구대표팀은 결전지인 멕시코 입성에 앞서 치르는 두 차례 평가전을 통해 고지대 환경 적응과 전술 완성도를 끌어올릴 계획이다.

조별리그 1~2차전이 해발 1571ｍ의 고지대 도시 과달라하라에서 열리는 만큼, 실전과 유사한 환경에서 경기 감각을 키우는 데 초점을 맞추고 있다.

오는 16일 북중미 월드컵 최종 명단을 발표하는 대표팀은 이틀 뒤인 18일 사전 훈련캠프 장소인 미국 솔트레이크시티로 출발해 최종 담금질에 들어간다.

북중미월드컵 베이스캠프 장소이자 결전지인 멕시코 과달라하라에는 현지시간으로 오는 6월 5일 입성할 예정이다.

북중미 월드컵 조별리그 A조에 속한 한국은 6월12일 오전 11시 멕시코 과달라하라의 아크론 스타디움에서 ‘41위’ 체코와 대회 첫 경기를 치른다.

19일 오전 10시 같은 장소에선 북중미 월드컵 개최국 중 하나인 ‘15위’ 멕시코를, 25일 오전 10시엔 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 ‘60위’ 남아프리카공화국을 상대한다.