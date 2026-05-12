효성그룹 펌프 전문 계열사 고효율 펌프 솔루션 등 공개

[헤럴드경제=고은결 기자] 효성그룹의 펌프 전문 계열사 효성굿스프링스는 오는 13일부터 15일까지 서울 삼성 코엑스에서 열리는 ‘대한민국 기계설비전시회(HVAC KOREA 2026)’에 참가한다고 12일 밝혔다.

HVAC KOREA는 기계설비 산업 전반의 기술 트렌드를 소개하는 전시회다. 효성굿스프링스는 이번 전시에서 ‘급수용 IE5 부스터 펌프’를 처음 공개한다. IE5는 국제전기기술위원회(IEC)가 인증한 초고효율 모터 등급이다.

IE5 부스터 펌프는 기존 전기로 자석을 만들어 회전을 하는 유도전동기 대신 영구자 모터를 적용해 같은 조건에서 IE3급 제품 대비 에너지 효율을 3.2%(7.5kW 기준) 높인 제품이다. 기존 전용 인버터 대신 범용 인버터를 채택해 유지관리 편의성을 높여, 비용 절감 효과도 확보했다.

효성굿스프링스는 이번 전시에서 ▷데이터센터용 센서리스 인라인 펌프 ▷프리미엄 건식 오배수 패키지 ▷소방펌프 패키지 등도 선보인다.

김태형 효성굿스프링스 대표이사는 “지속적인 기술 개발로 고객 에너지 비용을 절감하고 사용이 편리한 프리미엄 펌프 솔루션을 선보이겠다”고 말했다.

한편 1962년 설립된 효성굿스프링스는 지난 60여년간 발전소, 석유화학, 해수 담수화 등 산업 분야 전반에 펌프를 공급해왔다. 2001년에는 국내 최초로 원자력 안전등급용 펌프 국산화에 성공한 바 있다.