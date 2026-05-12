JTBC ‘사건반장’ 열차 내 소동 영상 공개 제보자 “어버이날 다음날인데… 마음 아파”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 객차 좌석에 앉은 다리 불편한 노인에게 온갖 육두문자를 쓰며 폭언을 하는 남성의 모습이 공개돼 논란이다. 어버이날 바로 다음날인 지난 9일 경의중앙선 객차 안에서 벌어진 일이다.

12일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 전날 방송에서 제보자 A 씨는 “지난 9일 오후 4시30분쯤 경의중앙선 열차 안에서 촬영한 영상”이라며 열차 내 한 소동을 제보했다.

영상에는 반팔 셔츠 차림을 한 건장한 남성이 좌석에 낮은 한 남성 노인을 향해 폭언과 욕설을 쏟아내는 모습이 담겼다. 노인은 다리가 불편한 듯 한 손에 지팡이를 쥐고 있었다.

남성은 이 노인에게 좌석의 경계를 넘어온 것에 불만을 표하며 “옆으로 가라고!”라고 반말로 소리를 쳤다. 노인은 “옆으로 다 왔잖아”, “여기 앉을 수 있잖아”라고 응수했다. 노인의 옆 자리는 어른 1명이 앉기에 충분한 공간이었다. 그러나 남성은 계속해서 반말로 “더 가라고 XXXX. 여기 선이 있잖아. XXX야 안 보여?”라고 욕설과 함께 고성을 내며 거칠게 항의했다.

제보자 A 씨에 따르면 남성의 위협적 요구는 약 5분간 이어졌다고 한다. 이를 옆에서 보다 못한 젊은 남녀가 다가와 말리고 나서야 남성은 욕설을 멈췄다. 피해 노인은 소동이 벌어진 뒤 도착한 바로 다음 역에서 하차했다.

제보자 A 씨는 “어르신은 원래 목적지였는지 모르겠으나 피해를 보신 후 바로 내렸다”라며 “하지만 문제의 남성은 열차에 계속 탑승했다”고 전했다. 그러면서 “어버이날 다음 날에 이런 장면을 보게 돼 마음이 너무 아팠다”고 털어놨다.