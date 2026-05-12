세종대왕 탄신 629돌 숭모제전 여민락 연주와 봉래의 무용 공연 정오 국가무형유산 사자놀음 진행

세종대왕 탄신 629돌을 맞아 업적을 기리는 숭모제전이 여주 영릉에서 열린다. 이번 행사는 전통 제례와 다채로운 현대 공연을 결합해 역사적 가치를 재조명한다.

국가유산청 궁능유적본부와 세종대왕유적관리소는 5월 15일 오전 11시 경기도 여주 세종대왕릉 영릉에서 ‘세종대왕 나신 날 629돌 숭모제전(崇慕祭典) 행사’를 거행한다.

숭모제전은 한글 창제와 정치, 경제, 사회, 문화 등 여러 분야에서 성과를 낸 세종대왕의 역사적 기록을 기리는 행사다. 숭모제향은 ▷헌관의 분향과 헌작 ▷축관의 축문 낭독 ▷헌화와 분향 ▷축사 ▷세종대왕이 작곡한 궁중음악 ‘여민락’ 연주 ▷태조의 공덕을 기리는 궁중무용 ‘봉래의’ 공연 순으로 진행된다. 이번 행사에는 국가유산청장과 초청 인사, 일반 관람객 등 500여 명이 참석할 계획이다.

15일 정오 국가무형유산 ‘북청사자놀음’ 공연을 시작으로 16일에는 우쿨렐레 길거리 공연인 버스킹, 융합 국악 음악회, 조선 마술 공연 등 여러 예술 공연이 열린다. 오후 2시부터 오후 4시까지 재실에서 열리는 예술공연과 더불어 세종대왕의 업적을 과제로 해결하는 ‘집현전 탐정단’, 한글 멋글씨와 만들기 체험, 생황 악기 체험 등 다양한 프로그램도 운영될 예정이다.

한글 점자 훈맹정음 반포 100주년 기념 ‘훈민정음과 훈맹정음’ 특별전은 오는 15일부터 7월 19일까지 세종대왕역사문화관에서 관객을 맞는다.

이와 함께 궁능유적본부는 15일 세종대왕의 나신 날을 기려 세종대왕릉 영릉과 효종대왕릉 영릉을 무료로 개방한다. 본부는 숭모제전을 시작으로 역사와 문화가 결합된 문화행사를 추진해 세종대왕의 업적을 공유하고 문화유산 향유 기회를 확대할 방침이다.