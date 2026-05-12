극한 비포장 노면서 ‘다이나프로’ 성능 입증

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지(한국타이어)는 레이싱 타이어를 독점 공급하는 FIA 월드랠리챔피언십(WRC) 6라운드 ‘포르투갈 랠리’가 성황리에 막을 내렸다고 12일 밝혔다.

한국타이어는 지난 7~10일 포르투갈 북부 마토지뉴스 일대에서 열린 ‘2026 WRC 포르투갈 랠리’에서 자사 랠리용 타이어 ‘다이나프로 R213’을 지원했다.

이번 대회는 총 23개 스페셜 스테이지와 약 345㎞ 구간에서 진행됐다. 경기 초반에는 부드러운 모래 자갈 노면이 이어졌지만, 반복 주행으로 노면이 깊게 패이고 날카로운 암석이 드러나는 등 극한 환경이 펼쳐졌다.

한국타이어는 다이나프로 R213이 충격 분산 성능과 내구성, 접지력을 바탕으로 안정적인 경기 운영을 지원했다고 설명했다. 소프트 컴파운드의 높은 그립 성능과 하드 컴파운드의 내구성을 기반으로 다양한 노면 조건에서도 일관된 주행 성능을 제공했다는 평가다.

이번 포르투갈 랠리에서는 현대 쉘 모비스 월드랠리팀 소속 티에리 누빌이 우승을 차지했다. 누빌은 경기 막판 선두를 탈환하며 시즌 첫 승을 기록했다.

드라이버 챔피언십에서는 토요타 가주 레이싱 월드랠리팀의 엘핀 에반스가 123점으로 선두를 달리고 있으며, 같은 팀 타카모토 카츠타가 111점으로 뒤를 잇고 있다.

한국타이어는 대회 기간 서비스파크에 ‘브랜드 월드’ 부스를 운영하며 글로벌 팬들과 소통에도 나섰다. 모터스포츠 히스토리 전시와 레이싱 시뮬레이터 체험, 포토존, 기념상품 판매 등을 통해 브랜드 경험을 제공했다.

한편, WRC 7라운드는 오는 28~31일 일본 아이치·기후 지역에서 열리는 ‘일본 랠리’로 이어진다. 일본 랠리는 좁고 구불구불한 산악 아스팔트 노면 중심의 타막 랠리로, 정밀한 조향 성능과 고속 안정성이 요구된다.