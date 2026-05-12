WEC 출전 이후 최고 성적 “르망 24시 준비 위한 출발점”

[헤럴드경제=권제인 기자] 애스턴마틴의 하이퍼카 ‘발키리’가 FIA 세계내구선수권(WEC) 스파 6시간 레이스에서 4위를 기록하며 WEC 출전 이후 최고 성적을 달성했다.

애스턴마틴은 12일 발키리가 최근 벨기에 스파 프랑코르샹 서킷에서 열린 ‘토탈에너지스 스파 6시간 레이스’에서 4위를 차지했다고 밝혔다.

애스턴마틴 레이스팀 THOR가 운영한 #007 발키리는 영국 출신 드라이버 해리 팅크넬과 톰 갬블이 탑승해 경기 종료 직전까지 선두권 경쟁을 펼쳤다. 두 선수는 우승 차량과 불과 5초 차이로 결승선을 통과했다.

팀은 경기 종료 약 2시간 전부터 전략 경쟁에 돌입했다. 세이프티카 상황을 활용한 연료 전략과 과감한 추월이 더해지며 순위를 끌어올렸다. 팅크넬은 한 랩에서 두 차례 추월을 성공시키며 10위에서 8위까지 상승했고, 갬블은 경기 종료 직전 토요타 차량을 제치며 최종 4위를 기록했다.

#009 발키리 역시 포인트 획득 가능성을 보였지만 경기 후반 사고로 리타이어했다. 알렉스 리베라스와 마르코 소렌센 조는 톱10 경쟁을 이어가다 추월 과정에서 스핀하며 경기를 마쳤다.

이번 결과로 애스턴마틴은 WEC 하이퍼카 제조사 순위 4위에 올랐다. 팅크넬과 갬블은 시즌 초반 2경기 연속 포인트 피니시를 기록했으며, 발키리는 최근 WEC 4경기 연속 득점 행진을 이어갔다.

발키리는 현재 WEC와 IMSA 등 세계 양대 스포츠카 시리즈에 출전 중인 유일한 양산차 기반 하이퍼카다. 이번 대회 예선에서는 두 대 모두 결승 예선인 ‘하이퍼폴’에 진출하며 팀 최고 예선 성적도 함께 기록했다.

해리 팅크넬은 “지난 시즌과 비교해 차량 성능을 크게 발전시킨 팀 모두가 자랑스럽다”며 “이번 경험을 르망에서도 이어가고 싶다”고 말했다.

아담 카터 애스턴마틴 내구 모터스포츠 총괄은 “경쟁이 치열한 스파 6시간 레이스에서 4위를 기록한 것은 매우 의미 있는 성과이며, 애스턴마틴 THOR 팀이 다음 달 르망 24시 준비를 시작하는 데 있어 훌륭한 출발점이 됐다”며 “발키리는 이번 주말 내내 경쟁력을 보여줬고, 해리와 톰의 오랜 노력 끝에 우수한 결과로 보상받게 돼 매우 기쁘다”고 말했다.