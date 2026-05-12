생애주기별 독서 문화 프로그램 ‘인생독서X인생서점’ 참여 서점에 최대 600만원 지원

[헤럴드경제=김현경 기자] 전국의 지역 서점이 책과 삶에 대한 경험을 나누는 문화 사랑방으로 변신한다.

문화체육관광부와 한국출판문화산업진흥원(이하 출진원), 한국서점조합연합회(이하 한국서련)는 오는 10월까지 전국 지역 서점 200곳에서 생애주기별 독서 문화 활동 지원 사업 ‘인생독서×인생서점’을 운영한다.

지역별 해당 서점은 서울 45곳, 경기·인천 62곳, 강원 3곳, 충청 18곳, 전라 19곳, 경상 43곳, 제주 10곳 등이다.

‘인생독서×인생서점’은 지역 서점에서 다양한 문화 활동을 통해 ‘인생의 독서 습관’을 기르고, 자신만의 ‘인생서점’을 만날 수 있도록 지원하는 사업이다. 각 참여 서점은 어린이, 청소년, 성인, 어르신 등 생애주기별 특성을 반영한 맞춤형 독서 문화 프로그램을 직접 기획·운영한다.

참여 서점은 지난달 진행한 공모를 거쳐 프로그램 기획의 독창성과 다양성, 지역별 신청 비율 등을 종합적으로 고려해 선정했다. 선정된 서점에는 문화 활동 운영비, 서점주 활동비 등 최대 600만원을 지원한다.

올해 프로그램은 단순한 독서 모임이나 강연에 그치지 않고, 책에 대한 흥미를 북돋기 위해 서가 탐험, 토론, 글쓰기, 생애 기록 등 다양한 활동으로 확장해 나가는 것이 특징이다.

광주 북구 ‘광주포도책방’은 어린이들이 책에서 단서를 찾고 임무를 해결하는 ‘포도탐정단’을 운영해 서점을 책과 친해지는 놀이 공간으로 활용한다. 경기 광주시 ‘서행구간’은 청소년이 자신이 읽은 책을 5분 안에 소개하고 함께 평가하는 ‘청소년 비블리오 배틀’을 통해 책을 매개로 자기 생각을 정리하고 함께 소통하는 경험을 제공한다. 대구 동구 ‘여행자의 책’은 불로동 어르신들의 젊은 시절과 삶의 철학을 인터뷰하고 기록해 어르신들의 생애 경험을 지역의 이야기로 남긴다.

지역 기관 등과 연계한 확장형 프로그램도 마련된다. 인천 강화군 ‘책방시점’은 양도초등학교, 자람도서관과 함께 전교생이 참여하는 ‘와글와글 독서캠프’를 운영해 학교와 지역 서점이 함께 지역 사회에 책 읽는 경험을 확산할 계획이다. 밀양시 ‘동행서림’은 인근 편의점과 연계해 ‘한 권의 책, 한 줄의 문장-마을에 남기는 이야기’ 프로그램을 운영, 지역 생활 공간을 중심으로 책과 문학을 자연스럽게 확산한다.

이 밖에 ▷강원 인제군 ‘책방 나무야’의 ‘그림책 숲 여행’ ▷경기 김포시 ‘열린문고’의 ‘3070 세대공감 독서토론회’ ▷경기 연천군 ‘광장에서’의 ‘책보따리 만들기’ ▷경남 밀양시 ‘동행서림’의 ‘나를 비추는 관계-성인 인문 동행 프로그램’ ▷경북 구미시 ‘느슨한 책방’의 ‘책톡톡 마음톡톡’ ▷경북 포항시 ‘리본책방’의 ‘책 읽기가 처음이라면’ ▷전남 담양군 ‘수북수북’의 ‘뇌과학자와 미술관에 가다!’ ▷제주 서귀포시 ‘그림책카페노란우산’의 ‘내 생애 첫 번째 기록: AI 자서전·전기 클래스’ 등의 프로그램이 운영된다.

김재현 문체부 문화미디어산업실장은 “지역 서점은 주민들이 가까운 곳에서 책을 만나고, 자기 삶과 지역의 이야기를 함께 나눌 수 있는 동네 문화 사랑방”이라며 “이번 사업을 계기로 지역 서점이 어린이에게는 책과 친해지는 놀이터가 되고, 어르신에게는 삶을 기록하는 공간이 되는 등 전 세대가 함께하는 생활 문화 거점으로 자리매김하도록 지원하겠다”고 밝혔다.