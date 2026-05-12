중장년 대상 4월 27일~5월 20일 모집… 약국사무원 실무 교육·현장 실습·취업 연계 등 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]동작구가 지역 내 일자리 창출 및 중장년 재취업을 위해 ‘약국사무원 양성과정’을 운영한다.

이번 과정은 동작구에 거주하는 만 40세~55세(1971년~1986년 출생자) 미취업자를 대상으로 하며, ▷약국사무원 직무 이해 ▷처방전의 이해와 해석 ▷전산 업무의 이해 등 실무 중심 교육과 현장 실습을 통한 직무 역량 강화를 위해 마련했다.

모집 인원은 총 24명으로, 4월 27일부터 5월 20일까지 신청을 받는다. ▷컴퓨터 활용 능력 우수자 ▷약국 또는 병원 관련 경력자 ▷수료 후 신속한 취업이 가능한 자를 우대한다.

수료 이후에는 동작50플러스센터 전담 매니저가 참여해 이력서 작성, 구직코칭 등 맞춤형 취업 지원을 제공하고, 동작구 약사회와 협력해 관내 약국 취업 연계를 진행하는 등 사후관리도 적극 지원할 계획이다.

신청은 동작50플러스센터 누리집 또는 직접 방문(노량진로 140 메가스터디타워 2층)을 통해 가능하다.

이때 이메일, 직접 방문 또는 홍보 포스터 내 QR코드를 통한 구글폼 중 한 가지를 선택해 ▷주민등록등본 ▷건강보험 자격득실확인서 ▷구직등록확인증 ▷교육신청서 등 구비서류를 제출해야 한다.

교육비와 교재비는 전액 무료이며, 최종 합격자는 서류심사와 면접심사를 거쳐 6월 1일 발표할 예정이다.

이 밖에 궁금한 사항은 동작50플러스센터로 문의하면 된다.