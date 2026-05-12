미 국방부 청사서 한미 국방장관 회담 개최 전작권 전환·동맹 현대화 등 주요 현안 논의

[헤럴드경제=윤호 기자] 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관이 안규백 국방부 장관과의 회담에서 이란 군사작전에 협력할 것을 강조했다.

안 장관은 11일(현지시간) 미 워싱턴DC 인근 미 국방부 청사에서 헤그세스 장관과 회담을 개최했다.

헤그세스 장관은 회담 모두발언을 통해 미국의 대(對)이란 군사작전 ‘장대한 분노’(Epic Fury)를 언급하면서 “우리 동맹의 강인함은 중요하며, 우리는 우리 파트너들이 우리와 어깨를 나란히 하길 기대한다”고 말했다.

이어 한국의 국방비 증액 약속과 한반도 방어에 대한 주도적 역할 수임은 “매우 중요하다”며 “모든 미국 파트너들이 진정한 부담 분담을 실천함으로써 탄력있는 동맹의 기반을 다지고 지역 적대국을 효과적으로 억제하는 데 필수인 동맹의 부담 분담을 보여주는 것”이라고 평가했다.

안 장관은 모두발언을 통해 트럼프 2기 행정부의 ‘힘을 통한 평화’ 기조 및 ‘전사 정신’에 맞춘 군 역량 제고 등을 언급하면서 “우리도 이에 발맞춰 국방비 증액 등을 통해 핵심 국가 국방 역량을 확보해 우리 주도의 한반도 방위를 실현할 수 있도록 최선의 노력을 다하고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “한미동맹은 어려운 시기에도 변함없이 신뢰할 수 있는 바탕으로 함께해온 만큼 앞으로도 한목소리로 긴밀히 협력해 나갈 것”이라고 강조했다.

한미 양측은 회담 결과를 담은 공동보도문에서 “양국 장관은 한반도 안보 정세에 대해 논의하고, 이번 주 워싱턴에서 개최될 한미 통합국방협의체(KIDD) 회의가 동맹 협력과 양국의 국익 증진에 있어 중요한 역할을 담당하고 있음을 재확인했다”고 밝혔다.

이날 회담에서 안 장관은 국방비 증액, 핵심 군사역량 확보, 한반도 방위 주도를 위한 최근 한국의 노력을 설명했다. 헤그세스 장관은 동맹을 현대화하는 가운데 위협을 억제하고 한미 연합방위태세를 강화하기 위해 현실적이고 실용적 접근을 채택하는 것이 중요하다고 강조했다.

공동보도문에는 “양국 장관은 전작권 전환, 동맹 현대화 등 주요 동맹 현안에 대해 논의하고, 향후 협력을 강화하기로 했다”는 내용이 담겼다.

전작권은 제이비어 브런슨 주한미군사령관이 최근 미 의회 청문회에서 2029년 1분기를 전환 목표시점으로 언급하며 양측의 인식차가 드러난 바 있다. 이재명 정부는 임기 내 전작권 전환을 목표로 한미 현 정부 임기가 끝나기 전인 2028년을 검토하고 있다.

공동보도문에 담기지는 않았지만 회담에서 핵추진잠수함 도입과 나무호 피격 확인 후 대응방안 등에 대해서도 논의했을 가능성이 크다. 한미 정상이 지난해 조인트 팩트시트에서 합의한 핵추진잠수함 건조 협력은 쿠팡 문제의 부정적 여파 속에서 좀처럼 후속 협의에 속도를 내지 못하고 있다.

외교부는 지난 10일 HMM 나무호의 화재 발생원인이 외부 타격에 의한 것이라는 정부 조사 결과를 발표했다. 청와대는 나무호에 대한 공격을 강력 규탄하면서 “우리를 포함한 모든 선박의 안전보장 및 자유로운 통항을 위해 국제사회의 노력에 지속적으로 동참하겠다”는 입장을 밝힌 바 있다. 도널드 트럼프 미 대통령은 호르무즈 해협 통항 재개에 한국을 비롯한 각국의 기여를 촉구하고 있다.