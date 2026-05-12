[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]동국대 WISE캠퍼스는 오는 14일부터 31일까지 경주시 형산강 금장대 및 경주시내 일원에서 ‘2026 형산강 연등문화축제’를 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 축제는 오는 14일 오후 5시 개막 축하공연을 시작으로 개막식과 점등식, 제등행렬이 이어지며 5월 31일까지 연등숲과 거리연등 전시가 운영된다.

개막식에서는 동국대 WISE캠퍼스 중앙동아리 공연 등 축하공연이 펼쳐지며 연등 점등식을 통해 축제의 시작을 알린다.

연등문화축제의 하이라이트인 제등행렬은 개막식 이후부터 진행된다.

동국대 WISE캠퍼스와 지역 불교계, 시민 등 2000여명이 참여해 금장대 앞 형산강 둔치를 출발해 경주여고 삼거리, 동대 네거리, 성건동주민센터 네거리, 중앙시장 네거리, 신한은행 네거리를 지나 봉황대까지 약 3km 구간을 행진한다.

참가자들은 형형색색의 연등을 들고 경주 도심을 밝히며 시민들과 자비와 화합의 메시지를 전한다.

또 형산강 금장대 맞은편 고수부지에서는 황룡사 9층 목탑등을 중심으로 한 전통 장엄등 전시가 열린다.

올해는 ‘산사음악회’ 콘셉트를 적용해 다양한 전통등과 등간로드를 조성해 시민과 관광객들에게 색다른 야간 경관을 선보인다.

형산강연등문화축제 봉축위원회 집행위원장인 법천스님(동국대 WISE캠퍼스 정각원장)은 “올해는 ‘마음은 평안으로, 세상은 화합으로’를 주제로 축제를 준비했다”며 “형산강을 밝히는 자비의 등불이 모든 분들에게 희망과 평안을 전하는 시간이 되길 바란다”고 말했다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장은 “형산강 연등문화축제가 지역민에게는 자부심과 화합의 장이 되고 관광객들에게는 경주의 역사문화와 불교문화를 함께 체험하는 체류형 문화관광 콘텐츠로 자리매김하기를 기대한다”고 밝혔다.