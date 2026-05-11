[헤럴드경제=김벼리 기자] 이재용 삼성전자 회장의 주식 재산이 50조원을 넘어섰다는 조사 결과가 나왔다. 이 회장을 비롯해 홍라희 리움미술관 명예관장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가 4명의 주식 재산은 100조원을 넘어섰다.

11일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 이재용 회장이 보유한 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 종목 주식평가액이 51조6593억원에 달했다.

이 회장의 주식 재산은 지난해 10월 10일 20조7178억원으로 20조원대로 올라선 뒤 지난 1월 21일에는 30조원(30조2523억원), 2월 26일에는 40조원(40조5986억원)을 넘어섰다.

이런 증가세는 삼성전자 주가 급등이 가장 큰 배경이 됐다. 삼성전자 주가는 지난달 20만원 초반대를 이어가다가 이달 들어 급등하며 28만원도 돌파했다. 이 회장이 보유한 삼성전자 주식 9741만4196주의 이날 평가액은 27조8117억원이었다. 이번 정부가 출범한 지난해 6월 4일 5조6305억원과 비교하면 5배가량 급등했다.

이 기간 이 회장의 삼성전자 주식 평가액 상승률은 393.9%에 달했다.

이날 기준 홍라희 명예관장의 주식 재산은 20조8359억원, 이부진 사장은 20조1230억원, 이서현 사장은 19조2억원 등 순이었다.

이 회장을 포함한 이들 4명의 주식 재산 합산액은 111조6184억원이었다.

오일선 한국CXO연구소 소장은 “이재용 회장을 비롯해 삼성가 4명이 보유한 100조원대 주식평가액은 전 세계 주식 부자 중 30위대에 포함될 정도로 상위권에 속한다”며 “단순히 삼성가의 주식 재산이 증가했다는 것을 뛰어넘어 대한민국 주식시장이 신뢰를 기반으로 선진국형으로 초고속 진입하고 있다는 방증”이라고 말했다.