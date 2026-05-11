李 “제가 민주당 대표일때 결선투표제와 함께 도입“

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 11일 선호투표제의 운영 방식에 대해 설명하며 “대선 등의 선거에서 결선투표제를 도입할 경우 선호투표제 동시도입을 논의하게 될 것”이라고 했다.

이 대통령은 이날 엑스(x.옛 트위터)에 민주당의 차기 국회의장 후보 선출을 위한 권리당원 온라인 투표에 선호투표제 관련 SNS를 공유하며 “제가 민주당 대표일때 결선투표제와 함께 도입했다“면서 이같이 밝혔다.

해당 이용자는 권리당원 투표에서 자신이 조정식 후보를 찍었다는 사실을 공개하면서 ‘뽑을 사람은 한 명뿐인데 뭐 하러 순위를 매기는지 이해할 수 없다’고 했다.

이 대통령은 선포투표제에 대해 “1차투표에서 1등이 과반 미달일때 결선투표를 한번 더 할 필요없이, 1차투표에서 예비적으로 결선투표를 미리 해 두는 방안”이라고 그 개념에 대해 설명했다.

이 대통령은 “3인경선에서 1등, 2등 선호를 미리 투표하게 하면 과반 미달로 결선투표를 할 경우 1차투표에서 3등에게 투표한 선거권자가 두번째로 선택한 표를 1, 2등에게 더하면 결선투표한 것과 동일한 효과가 있다”고 덧붙였다.

이어 “선호투표제는 결선투표를 위한 비용과 시간을 아끼기 위한 것인데 1차 투표에서 1, 2위를 선택한 선거권자는 결선투표에서도 동일한 선택을 하는 것으로 간주하는 한계는 있다”며 “2등을 선택해 두지 않으면 본인이 1등으로 선택한 후보가 탈락한 결선투표에는 기권하는 결과가 되는 점을 숙지하시고, 오해하지 마시고 1, 2등 선호를 모두 선택하시기 바란다”고 당부했다.