오후 중 롯데 잠실점·신세계 강남점 방문

[헤럴드경제=김진 기자] 베르나르 아르노 루이비통모에헤네시(LVMH) 회장이 11일 방한해 국내 주요 매장을 살폈다. 아르노 회장의 방한은 약 3년 만으로, 성장세를 이어가는 한국 명품 시장을 점검하기 위한 차원으로 여겨졌다.

업계에 따르면 아르노 회장은 이날 오후 12시 40분쯤 서울 중구 소공동 신세계백화점 본점을 방문했다. 아르노 회장의 곁에는 장녀인 델핀 아르노 크리스챤 디올 최고경영자, 피에트로 베카리 루이비통 회장 겸 최고경영자 등이 동행했다.

아르노 회장이 도착하자 박주형 신세계백화점 대표가 직접 마중을 나갔다. 아르노 회장은 박 대표와 악수를 나누고, 현장에 나온 신세계백화점 임원들과 인사를 한 뒤 본점의 ‘더 리저브’로 향했다.

본점 더 리저브에는 세계 최대 규모의 루이비통 매장인 ‘루이비통 비저너리 저니 서울’가 지난해 12월 문을 열었다. 매장은 6개 층에 걸쳐 루이비통의 제품과 함께 브랜드 역사와 문화, 장인정신을 보여주는 체험형 공간, 레스토랑, 카페 등을 갖췄다.

이날은 신세계백화점 휴관일로, 아르노 회장은 LVMH 인사들과 함께 조용히 매장을 확인한 것으로 전해졌다.

이후 아르노 회장은 오후 3시30분쯤 소공동의 롯데백화점 본점으로 이동했다. 아르노 회장은 1시간가량 머무르며 루이비통뿐 아니라 LVMH 그룹에 속한 여러 명품 브랜드의 매장을 둘러본 것으로 전해졌다. 아르노 회장은 오후 중 롯데백화점 잠실점, 신세계 강남점도 방문할 예정으로 전해졌다.

아르노 회장의 방한은 2023년 3월 이후 약 3년 만이다. 지난 방한 당시 신동빈 롯데그룹 회장, 이부진 호텔신라 사장 등 유통업계 수장들과 만났다. 이번 방문에서도 재계 및 유통업계 수장과의 만남이 이뤄질지 주목된다.

한편 루이비통코리아의 지난해 매출액은 역대 최대 규모인 1조8542억원을 기록했다. 영업이익은 전년 대비 35% 늘어난 5255억8186만원이다.