건대 맛의거리와 어우러진 주민 휴식·소통 공간 조성...잔디광장·한뼘정원·경관조명 갖춘 열린 쉼터로 새단장

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구가 화양동에 위치한 화양어린이공원 시설개선을 완료, 주민 누구나 편안하게 머물며 소통할 수 있는 열린 휴식공간으로 새롭게 조성했다.

건대 맛의거리와 연계된 공원의 특성을 살려 주민과 방문객 모두가 이용할 수 있는 공간으로 재구성, 건대 상가번영회와 지역 주민들의 의견도 적극 반영했다.

구는 공원 중앙부를 넓은 잔디 열린공간으로 조성해 자유롭게 앉고 쉬며 다양한 활동을 즐길 수 있도록 했다.

또, 그늘막과 원형테이블, 벤치 등 다양한 휴게시설을 설치해 주민들이 일상 속에서 자연스럽게 머물 수 있는 쉼터 기능을 강화했다.

특히 공원 입구의 느티나무 7그루 아래에는 계절별 초화를 식재한 ‘한뼘정원’을 새롭게 조성했다. 주민들은 도심 속 작은 정원에서 잠시 쉬어가며 여유를 느낄 수 있으며, 무지갯빛 하트 조형물은 방문객들이 추억을 남길 수 있는 포토공간으로 활용될 예정이다.

어린이와 주민들을 위한 놀이·운동 공간도 새롭게 마련됐다. 아이들이 신체활동을 즐길 수 있도록 대형 트램펄린과 흔들놀이기구를 설치, 공원 한편에는 운동기구를 배치해 주민 누구나 가볍게 체력을 단련할 수 있도록 했다.

야간 경관 개선도 함께 이뤄졌다. 공원 곳곳에 설치된 민들레 조명과 장미조명이 은은한 분위기를 연출, 느티나무에 설치된 수목 투사등이 공원의 야경을 더욱 돋보이게 했다. 이를 통해 야간에도 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있는 환경을 조성했다.

구 관계자는 “이번 정비를 통해 화양어린이공원이 어린이뿐 아니라 모든 세대가 함께 쉬고 어울릴 수 있는 공간으로 거듭났다”며 “앞으로도 주민들이 가까운 생활권에서 쾌적한 공원과 휴식공간을 누릴 수 있도록 지속적으로 공원 환경을 개선해 나가겠다”고 말했다.