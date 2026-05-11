1분기 매출 7457억·영업이익 242억 “사업 다각화 결실…IPO 속도”

[헤럴드경제=강승연 기자] 컬리가 1분기에 매출과 영업이익을 모두 크게 개선하며 창사 이래 분기 최대 실적을 기록했다. 특히 영업이익은 전년 동기 대비 13배 급증하는 성과를 냈다.

컬리는 1분기 연결 기준 영업이익으로 전년 동기 대비 1277% 증가한 242억원을 달성했다고 11일 공시했다. 같은 기간 매출액은 7457억원으로 28.4% 증가했으며, 당기순이익은 203억원 흑자로 전환했다.

1분기 전체 거래액(GMV)은 역대 최대치인 1조891억원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 29% 성장한 수치다. 국가데이터처가 최근 공개한 1분기 국내 온라인 쇼핑 성장률(9.7%)을 3배 웃돈다.

이 같은 실적에는 주력 사업인 신선 및 뷰티 부문의 견고한 성장과 판매자배송(3P), 풀필먼트서비스(FBK), 컬리N마트 등 사업 다각화가 주효했다.

식품 카테고리의 1분기 거래액은 전년 동기 대비 27.8% 증가했고, 뷰티컬리도 명품 뷰티 판매 호조와 인디 브랜드의 약진으로 20.2% 성장했다. 풀필먼트서비스 등을 포함한 3P 거래액도 52.6% 늘어났다.

네이버와 협업한 ‘컬리N마트’도 성장을 견인했다. 컬리N마트의 3월 거래액은 지난해 9월 대비 약 9배 증가했다. 이에 더해 컬리는 네이버를 대상으로 330억원 규모의 제3자배정 유상증자를 단행하기로 지난 6일 결정했다.

컬리는 올 2월 론칭한 자정 샛별배송과 지난 수년간 이뤄온 김포·평택·창원 물류센터의 운영 고도화가 수익성 개선에 긍정적인 영향을 끼쳤다고 평가했다. 자정 샛별배송은 오후 3시 전 주문하면 당일 자정까지 받아볼 수 있는 서비스로, 물류 효율성 개선에 기여했다.

비용 효율화 측면에서도 가시적인 성과를 거뒀다. 1분기 매출총이익률은 33.1%로 전년 동기 대비 0.8%포인트 개선됐다. 파트너사와의 협상력이 강화됐고, 3P 사업 확대 전략도 긍정적인 영향을 가져왔다. 판관비율도 2.2%포인트 줄였다.

김종훈 컬리 경영관리총괄(CFO)은 “상품, 물류, 기술 관점에서의 꾸준한 노력으로 고객 경험을 차별화했고, 신성장 동력 확보를 위한 사업 다각화 시도가 올 1분기부터 결과로 나타나고 있다”며 “IPO(기업공개) 로드맵을 구체화하고 속도를 낼 계획”이라고 말했다.