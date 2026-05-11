[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대가 호르무즈 해협에 정박중이던 HMM 나무호의 외부 공격으로 인한 화재 사고와 관련해 “이를 강력히 규탄한다”고 입장을 내놨다. 다만 그 공격 주체가 누구인지에 대해서는 아직 특정할 수 없다면서 추후 조사결과를 지켜보자고 신중한 태도를 취했다.

위성락 국가안보실장은 11일 기자간담회를 열고 “나무호 등 민간 선박에 대한 공격은 정당화되거나 용납될 수 없다”면서 이같이 말했다.

위 실장은 “사고 당시 선박은 해수면보다 1 내지 1.5m 상당 부분에 파손이 있었다”며 “폭발 압력으로 인한 파손 패턴과 반구형 관통 형상 부위를 고려할 때 기뢰 및 어뢰에 의한 피격 가능성은 낮은 것으로 보인다”고 설명했다. 전날 외교부에서 발표한 ‘미상의 비행물체’에 의한 타격이라는 설명의 연장선이다.

간담회에 참석한 고위 관계자는 먼저 나무호가 화재 발생 후 6일만에 외부 타격에 의한 화재라는 사실을 알게된 것은 “현장에 간 조사단이 전문적 감식을 통해 보고를 보내와 판단할 수 있었다”고 설명했다.

그러면서 지난 6일 기자간담회 당시 피격가능성을 낮게 본데는 “(당시에는) 파공이 있었다는 보고를 받지 못하고 배가 기울어지지 않았다는 보고가 있었기 때문”이라고 해명했다.

위 실장은 당시 간담회에서 “당초 피격 가능성이 거론돼 NSC 실무회의를 할 생각도 있었는데, 피격가능성이 확실치 않은 것 같아 일단 (NSC) 실무회의를 하지 않았다“고 언급했다.

청와대는 유사 사건 재발 방지를 위해 유관국들과의 소통을 이어가고 인근 해협에 있는 우리 선원과 선박의 안전 강화에도 나서겠다고 밝혔다.

위 실장은 “이러한 사건이 재발하지 않도록 유관국들과도 지속적으로 소통해 나가겠다”며 “현재 인근 해협에 위치한 우리의 모든 선원 및 선박의 안전을 강화하기 위한 노력도 배가해 나갈 것”이라고 말했다.

이어 “우리를 포함한 모든 선박의 안전 보장 및 자유로운 통항을 위하여 국제사회의 관련 노력에 지속적으로 동참해 나갈 것”이라고 강조했다.

이에 대한 구체적인 방안으로 현장에 참석한 고위공직자는 “우리 선박이 지금보다 더 안전한 곳에 대피하는 노력이 필요하고 동시에 어떤 잠재적 공격 가능성이 있는 여러 대상을 놓고 입장 표명을 할 것”이라면서 “(기자간담회를 열어) 입장 발표 하는 것도 안전강화의 일환”이라고 설명했다.

공격의 주체가 확인되지 않은 시점에서 미국이 제안한 해양자유구상(MFC) 참여에 대해서는 신중론을 폈다.

이 고위관계자는 “(피격과 MFC 참여를) 직접 연결 시킬 정도 까진 아니라 생각한다”면서 “규탄할 일인것은 맞는데 (아직) 주체가 특정되지 않았다”고 강조했다.

그러면서 대통령이 이번 피격 후 어떤 메시지를 전달했는지 묻는 질문에 대해서는 “우리 재외국민과 재외 자산의 안전 보호에 만전을 기하라는 것”이라고 전했다.