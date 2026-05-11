YTN라디오 ‘장성철의 뉴스 명당’서 10일 선거 캠프 개소식 참관 소감

[헤럴드경제=한지숙 기자] 보수성향 정치 평론가인 조갑제 조갑제닷컴 대표는 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 한동훈 전 국민의힘 대표에 대해 “생활 환경이 강남 스타일이었는데, 완전히 북갑 스타일로 바뀌었더라”라고 말했다.

조 대표는 11일 YTN라디오 ‘장성철의 뉴스 명당’과 인터뷰에서 전날 무소속 한동훈 북구갑 후보 선거캠프 개소식에 초청돼 다녀온 소감에 대해 “놀랐다”며 “한 전 대표가 완전한 정치인으로 바뀌었다”라고 말했다.

이어 서병수 전 의원의 말을 빌어, “꿇어았을 때는 꿇어앉고, 항상 눈높이에 딱 맞춰서 이야기를 하고. 완전히 현지 사람들과의 소통이 자연스럽고 진정성있게 전달이 된다”라고 부연하며, “한 후보가 개소식에서 마지막에 선거 운동하는 사람들하고 같이 큰 절을 하더라”라고 전했다.

진행자가 ‘한 대표한테 너무 푹 빠진 거 아니냐’고 하자 “실력 있는 사람 다 좋아한다”며 한 전 대표의 실력에 대해선 “말과 글, 신속한 행동”이라고 설명했다.

그는 “개소식에 모인 사람들이 (한 전 대표를)무슨 스타를 보는 것 같은 느낌으로 대하더라. 왜 이렇게 인간적으로 좋아하는 지 미스테리”라고 덧붙였다.

조 대표는 북갑 보수후보 단일화 전망에 대해선 “박민식, 한동훈 두 분은 평화적 시기에는 나라를 위해 좋은 일을 할 분들이다”며 “따라서 완전히 의절할 정도까지는 안 갔으면 좋겠다”라고 말했다.

대구시장 선거에서 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보의 지지율이 좁혀지고 있다는 지적에 대해선 “대구 시민들이 추 후보가 내란 중요 임무 종사자로서 재판을 받고 있는데, ‘흔쾌히 지지가 안 된다’는 생각이 있었다가 공소 취소 이야기가 나오니 역시 돌아가 버린 거다”라고 주장했다.

그는 “이 선거의 출발은 ‘윤 어게인’ 심판 선거였는데, 최근 열흘 사이에 거의 반전이 됐다. (이재명 정부가)극적으로 공소 취소를 밀어붙이고, 개헌 소통을 벌이면서”라며 “지금 선거판 전체를 보면 극우와 극좌의 대결”이라고 말했다.