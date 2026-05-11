[헤럴드경제=장윤우 기자] 가수 강수지가 200일 러닝에 성공한 뒤 디스크 협착증으로 3주째 뛰지 못하고 있다고 밝혔다.

11일 유튜브 채널 ‘강수지tv 살며 사랑하며 배우며’에는 ‘지금부터 꼭 챙겨야 하는 것들 알려드릴게요!’라는 제목의 영상이 공개됐다.

강수지는 “200일 동안 러닝을 했는데 지금 3주째 거의 못 뛰고 있다”며 “디스크 협착증이라는 복병이 생겼다. 계속 뛰려고 했는데 너무 안타까웠다”고 말했다.

그는 “러닝머신에서는 걷지 말라고 해서 트랙에 가서 아프기 전까지만 빠른 걸음으로 걷고 있다”며 “뛰지 말라고 하니까 왜 이렇게 뛰고 싶은지 모르겠다”고 했다. 이어 “일주일에서 열흘 정도 있으면 다시 뛸 수 있을 것 같다”며 “트랙에 나가서 보니까 뛰는 사람이 너무 부러웠다”고 전했다.

강수지는 고관절 통증으로 처음 정형외과를 찾았다가 예상치 못한 진단도 받았다고 밝혔다.

그는 “고관절이 아파서 병원에 가서 엑스레이 찍었더니 골반 밸런스가 기울어졌더라. MRI도 찍었더니 디스크 협착이 아주 약간 있었다”고 했다. 그러면서 “내 허리가 거의 일자라는 걸 전혀 몰랐다”며 “C자를 만들어야 해서 자세 올바르게 하고 평상시에 굉장히 조심하게 되니까 자세 교정도 되고 좋아지고 있다”고 덧붙였다.

강수지는 “적어도 1년에 한 번 안과 가기로 결심했다. 초반에 알면 뭐라도 할 수 있는데 늦어지면 머리 아파지고, 고생할 수도 있다”고 정기 검진의 중요성을 강조했다.