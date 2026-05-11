울산운전면허시험장과 협업 업무시간 내 면허 갱신 가능 “실질적 상생복지 지속 확대”

[헤럴드경제=서재근 기자] 고려아연 온산제련소가 임직원 편의 증진 및 복지 향상을 위해 울산운전면허시험장과 함께 ‘찾아가는 이동민원 서비스’를 실시했다고 11일 밝혔다.

이번 서비스는 평일 운전면허시험장을 방문하기 어려운 직원들의 시간 부담을 줄이고, 신속한 민원 처리를 지원하기 위해 기획됐다는 게 회사 측의 설명이다.

서비스는 운전면허 갱신과 면허증 재발급이 필요한 고려아연 계열사 및 협력사 임직원을 대상으로 고려아연 온산제련소 및 사택복지관 1층 로비에서 지난달 28일과 30일 이틀간 운영됐다.

고려아연 온산제련소는 올해로 3회째 해당 서비스를 지원했다. 임직원들은 시험장 방문을 위한 이동시간 및 교통비 절감은 물론, 민원 처리 대기 시간 단축 등 실질적 편의 제공 측면에서 긍정적으로 평가했다. 전체 이용률도 전년 대비 10.2% 늘어난 것으로 집계됐다.

고려아연 온산제련소 관계자는 “평일 시험장 방문이 어려운 현장 근무자들에게 더욱 편리한 행정서비스를 제공하기 위해 이동민원 서비스를 지속 운영하고 있다”며 “앞으로도 현장의 의견을 적극 반영한 체감형 복지서비스를 지속 발굴·운영해 나가겠다”고 말했다.

한편, 고려아연은 매년 연말 진행하는 임직원 성금 모금의 1% 매칭그랜트 기부금을 협력사 임직원 지원에 활용하고 있다.

아울러 협력사를 대상으로 한 안전보건·안전문화 교육 지원과 안전보호구 지원 등을 통해 산업재해 예방 활동을 펼치는 것은 물론 금융·복지 지원은 물론 지역사회 공헌 활동까지 ESG(환경·사회·지배구조) 전반에서 상생 가치를 지속해서 실천하고 있다.