암성 통증 바로 알기 참지 말고 표현하는 적극적 통증 관리 독려 연명의료결정제도 안내

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인하대병원이 환자와 내원객을 대상으로 호스피스·연명의료 합동 캠페인을 열고 삶의 질 향상과 존엄한 임종 문화 확산에 나섰다.

인하대병원은 11일 병원 내에서 호스피스완화의료센터와 연명의료관리센터 공동 주관으로 ‘통증 없는 삶, 존엄한 마무리’를 주제로 한 캠페인을 진행했다.

이번 캠페인은 투병 과정에서의 삶의 질 향상과 임종 과정에서의 존엄성 보장이라는 두 가지 핵심 가치를 시민들에게 알리기 위해 마련됐다.

호스피스완화의료센터는 ‘암성 통증 바로 알기’를 주제로 환자들의 통증 관리 중요성을 알렸다.

병원 측에 따르면 말기 질환 환자들이 겪는 통증은 적절한 치료와 처치를 통해 충분히 조절 가능하지만, 많은 환자들이 통증을 참아야 한다는 인식 때문에 적절한 도움을 받지 못하는 경우가 적지 않다.

센터는 이번 캠페인을 통해 환자들이 자신의 통증 상태를 의료진에게 적극적으로 표현하도록 독려하고 이를 기반으로 한 맞춤형 통증 관리로 삶의 질을 높이겠다는 취지를 전했다.

연명의료관리센터는 ‘연명의료결정제도 바로 알기’ 캠페인을 함께 진행했다. 연명의료결정제도는 임종 과정에 있는 환자가 치료 효과 없이 생명만 연장하는 의학적 시술을 중단하고 존엄한 삶의 마무리를 선택할 수 있도록 자신의 의사를 미리 기록하는 제도다.

센터는 현장에서 제도의 취지와 사전연명의료의향서 등록 절차 등을 안내하며 시민들이 삶의 마지막 순간에 대한 자기결정권을 생각해볼 수 있도록 했다.

이택 인하대학교 의료원장 겸 인하대병원장은 “질병 치료를 넘어 환자의 신체적 고통을 덜어주고 마지막 순간까지 인간으로서의 존엄을 지킬 수 있도록 돕는 것이 의료기관의 중요한 역할”이라고 말했다.