[헤럴드경제(원주)=함영훈 기자] 문화체육관광부의 ‘어르신 스포츠강좌 프로그램 공모사업’에 강원도가 전국 도 단위 광역단체 중 가장 많은 10개 사업을 국비 지원 등을 통해 진행하게 됐다.

이번 공모사업은 초고령사회에 대비해 어르신 건강 증진과 삶의 질 향상을 목적으로 올해부터 새롭게 추진되는 사업이다.

강원자치도는 연간 국비 12억 원씩 총 3년간 36억 원을 지원받아 도내 어르신을 대상으로 맞춤형 스포츠강좌 프로그램을 운영하게 된다.

앞서 강원도는 2025년 지역자율형 생활체육활동 공모사업에서 전국 1위에 오른 바 있다. 체육시설과 전문인력이 상대적으로 부족한 상태임에도 고령자체육활동에 관한 콘텐츠와 진정성으로 승리를 거머쥐 것이다. 앞으로 보다 많은 중앙정부의 지원이 기대된다.

강원자치도는 공모 초기부터 시군과 시군체육회, 노인복지기관·단체 등과 긴밀히 협력해 ‘재활·치유’, ‘세대통합’, ‘체력인증’ 등 정부 정책 기조에 부합하는 어르신 맞춤형 생활체육 모델을 선제적으로 기획했다. 또한 미참여 시군을 대상으로 사업 발굴과 컨설팅 등을 적극 지원하며 공모 대응 역량을 강화했다고 설명했다.

선정된 사업은 ▷춘천 ‘온 시민이 즐기는 태권도, 건강수명 업(UP)!’·‘99세까지 88하게’ ▷원주 ‘평생건강 원주 시니어 활력UP 스포츠 클래스’ ▷속초 ‘건강백세 속초! 시니어 체육활동 지원’ ▷삼척 ‘삼척 삼색! 건강 프로젝트’ ▷홍천 ‘튼튼백세! 통합체육 지원’ ▷영월 ‘스포츠케어 인 영월’ ▷철원 ‘철원형 다(多)가치 맞춤형 통합 체육 프로젝트’ ▷인제 ‘지금 여기 인제! 어르신 건강 챌린지’ ▷고성 ‘가족이 함께 어울리는 스포츠교실’ 등이다.

‘홍천 튼튼백세! 통합체육 지원’ 사업은 장애인과 기초생활수급자를 우선 선정해 비장애인과 함께 생활·재활 프로그램을 운영하는 통합형 체육 모델을 제시해 심사위원들로부터 호평을 받았다.

‘철원형 다(多)가치 맞춤형 통합 체육 프로젝트’는 비석치기와 구슬치기 같은 전통 놀이의 정서에 볼링과 컬링의 경기 방식을 접목한 융합 스포츠 ‘터링’을 도입해 장애인과 비장애인의 경계를 허무는 어울림 스포츠 모델로 주목받고 있다.

여중협 강원특별자치도지사 권한대행은 “어르신들의 건강한 삶은 지역 공동체의 활력과 직결된다”며 “수도권과의 격차를 극복하고 확보한 재원을 마중물 삼아 어르신들이 일상 속에서 체육활동을 즐길 수 있도록 지속적으로 지원해 나가겠다”고 밝혔다.