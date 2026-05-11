국토부, 모빌리티 혁신위원회 심의·의결 전기차 초기구매비용 40% 낮출 것으로 기대

[헤럴드경제=소민호 기자] 아이오닉 등 전기차 차체만 구매하고 배터리는 월 사용료를 내고 빌려 쓰는 ‘배터리 구독서비스’가 오는 10월부터 시행된다. 이때부터 2년간 현대자동차 전기차 2000대를 목표로 실증에 들어가는데, 전기차 초기 구매부담이 낮아지는 효과가 기대된다.

국토교통부는 이 같은 배터리 구독서비스 실증을 위한 규제특례 등 16건에 대해 11일 열린 제8차 모빌리티 혁신위원회에서 심의 의결했다고 밝혔다. 실증특례(규제 샌드박스) 서비스는 시장에 안착할 수 있도록 최장 4년의 실증 기회가 부여되며, 성과가 입증되면 법령 정비를 거쳐 제도권으로 편입된다.

이중 전기차 배터리 소유권 분리 기반 배터리 구독서비스와 광주자율주행 실증차량 자기인증 특례는 전기차 대중화와 자율주행 실현을 앞당길 모델이라고 국토부는 강조했다.

특히 전기차 배터리 구독서비스는 전체 차량 가격의 약 40%를 차지하는 배터리에 대해 리스사에 월 사용료를 내면서 빌려 쓸 수 있게 하는 것이 핵심이다. 높은 초기 구매비용을 줄여줄 수 있을 것으로 기대된다.

현행 자동차관리법으로는 곤란한 차체와 배터리 소유자를 달리하는 방안이 실증특례로 허용되면서 소비자는 차체만 구입할 수 있는 기반이 마련됐다. 국토부는 준비기간을 거쳐 10월부터 2년간 아이오닉 등 현대 전기차 2000대를 목표로 실증을 추진한다.

국토부는 실증사업으로 전기차 초기 구매부담이 낮아지고 동시에 대여가 끝난 배터리를 리스 사업자가 회수해 다시 이용하는 자원순환도 가능할 것으로 기대하고 있다.

또 이번 특례에는 광주 자율주행 실증도시에 투입되는 자율주행 전용차량 200대에 대해서는 자기인증 절차 없이 임시운행 허가를 신청할 수 있도록 한 안건도 포함됐다. 연구개발 특성이 강한 소프트웨어 중심 전용차량(SDV)의 경우 안전기준 적합 여부를 제조사가 스스로 확인하는 자기인증 취득이 어려운 한계를 극복하기 위한 조처다.

다만 이런 차량에 대해서도 자율주행자동차 안전운행규정에 따른 임시운행 허가기준은 모두 충족해야 하며, 이를 통해 실증 전반의 안전성도 철저하게 확보하도록 했다.

이외에도 모빌리티 혁신위원회는 페달 오조작 방지장치와 자율주행 현장대응차량 긴급자동차 지정, 교통약자 맞춤 동행 서비스 등의 규제 특례도 도입했다.

김윤덕 장관은 이번 실증특례에 대해 “소비자 반응과 쟁점을 면밀하게 검증할 예정이며, 의결 안건들이 차질 없이 추진될 수 있도록 관계부처와 협력하고 제도를 정비해 국민이 체감할 수 있는 안전하고 편리한 미래 모빌리티 환경을 구현하겠다”고 밝혔다.