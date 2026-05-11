[헤럴드경제=이원율 기자]약물 탄 술로 남편을 살해하려고 한 태권도장 직원과 공범 태권도장 관장의 범행 동기를 파악하기 위해 경찰이 압수수색에 나서기로 했다.

11일 경찰에 따르면 경기남부경찰청은 정례 간담회를 갖고 “살인미수 혐의로 구속된 태권도장 관장 20대 여성 A 씨와 직원 40대 여성 B 씨의 압수수색 영장을 발부받아 증거물을 확보, (수사를)보강할 계획”이라며 “범행 동기는 미묘한 게 많아 현재 확인되지 않았다”고 설명했다.

A 씨와 B 씨는 지난달 25일 경기 부천시 원미구 주택 냉장고에 약물 탄 1.8ℓ짜리 소주 페트병을 넣어두고 B 씨 남편인 50대 남성 C 씨를 살해하려고 한 혐의를 받는다.

경찰은 현재까지는 C 씨가 범행 동기가 될 만한 행동을 한 정황은 없는 것으로 보고 있다.

A 씨와 B 씨는 C 씨가 평소 혼자 술을 마시는 점을 노리고 범행을 구상했지만, C 씨는 약물이 섞인 술을 마시지 않은 것으로 파악되고 있다.

A 씨가 지난 6일 오후 6시30분께 B 씨 자택에서 C 씨에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의(특수상해)로 현행범 체포된 후 경찰 수사 과정 중 이들의 살인미수 범행이 확인됐다.

“둘은 어떤 사이인가” 질문 등 ‘묵묵무답’

A 씨와 B 씨는 지난 9일 구속됐다.

당시 이효선 인천지법 부천지원 판사는 A 씨와 B 씨의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 후 “증거를 인멸하거나 도주할 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다.

A 씨는 알약 형태의 벤조디아제핀계 약물을 빻아 가루로 만든 후 범행에 사용했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

벤조디아제핀은 불면증과 불안장애 등 완화에 쓰이는 향정신성의약품 성분이다. 이는 ‘강북 모텔 연쇄살인’ 김소영(20)이 범행에 사용하기도 했다.

A 씨와 B 씨는 영장실질심사가 열리는 인천지법 부천지원에 잇따라 들어섰을 때 ‘언제부터 범행을 계획했는가’, ‘둘은 어떤 사이인가’, ‘살인미수 혐의를 인정하는가’는 취재진의 질문에 아무런 답변을 하지 않았다.