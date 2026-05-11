10개팀 선발…우수팀엔 2000만원

SK이노베이션은 신규 사회공헌 프로그램 ‘인공지능(AI) 임팩트 솔루션’ 참가팀을 모집한다고 11일 밝혔다.

AI 임팩트 솔루션은 AI 기술을 활용해 에너지 및 사회 문제를 해결할 설루션을 가진 창업팀을 발굴해 육성하는 프로그램이다 SK이노베이션이 주최·후원하고 임팩트 투자 및 엑셀러레이팅 전문 역량을 보유한 재단법인 큐네스티가 주관한다.

이번 사업은 단순히 아이디어 발굴에서 그치지 않고 육성, 사업화, 투자 연계까지 전 과정을 통합 지원하는 것이 핵심이다. 선발된 10개 팀에는 실증 개발비를 비롯해 AI 기술·비즈니스·임팩트 각 분야별 전문가 멘토링, 후속 투자 연계 등 사업화에 필요한 지원을 단계별로 제공한다.

우수 설루션으로 선정된 팀에는 후속 사업화 및 고도화를 위한 비용도 최대 2000만원까지 지원한다. 사업 2년차에는 우수팀을 대상으로 중소벤처기업부 창업자 발굴육성 자금(TIPS) 및 임팩트 투자자 연계 등 사업화를 위한 추가 지원도 지속할 예정이다.

모집 분야는 AI 포 에너지(for Energy)와 AI 포 소셜 이슈(for Social Issues) 등 2개 트랙이다. AI 포 에너지는 에너지 분야 문제 해결에 이바지할 AI 기반 설루션이 대상이다. AI 포 소셜 이슈는는 돌봄, 안전, 환경, 이동권, 교육 등 사회문제 해결을 위한 아이디어를 모집한다. 개인 또는 5인 이하 팀 단위로 지원 가능하다. 한영대 기자