美, 트럼프 2박3일 방중일정 공개 톈탄공원 방문…미중 투자위 설립 中, 이란원유 구매·대만문제 의제로

도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 14일 오전 베이징에서 만나 회담을 갖기로 했다.

애나 켈리 백악관 부대변인은 10일(현지시간) 트럼프 대통령의 중국 방문 관련 사전 전화 브리핑에서 이같이 밝혔다. 두 정상은 14일부터 15일까지 이틀간 최소 6개 행사에서 대면하게 된다.

트럼프 대통령의 이번 중국 방문은 집권 1기 첫해인 2017년 11월 이후 약 8년 6개월만이다. 트럼프 대통령과 시 주석의 대면 회담은 지난해 10월 31일 아시아태평양경제협력체(APEC) 회의를 계기로 부산의 김해국제공항에서 만난 이후 6개월여만이다.

트럼프 대통령은 13일(이하 중국 현지시간) 저녁 베이징에 도착해 이튿날인 14일 환영 행사에 참여하고, 시 주석과의 양자 회담을 할 예정이다. 이어 트럼프 대통령과 시 주석은 베이징의 명소인 톈탄(天壇)공원을 둘러본 뒤 국빈 만찬을 함께하기로 했다.

이튿날인 15일에는 트럼프 대통령이 중국을 떠나기 전 시 주석과 티타임을 갖고, 업무 오찬을 할 계획이다. 켈리 부대변인은 트럼프 대통령은 연내에 워싱턴DC로 시 주석과 그의 부인 펑리위안 여사를 초청해 답방 행사를 하기를 기대하고 있다고 전했다.

켈리 부대변인은 이날 “트럼프 대통령의 리더십 아래 미중관계는 미국인의 안전·안보·번영을 재건하는 데 초점을 다시 맞추고 있다”며 “트럼프 대통령과 시 주석의 이번 회담은 현재의 경제 및 안보 현실을 냉철하게 직시하며 이러한 목표를 추진할 것”이라고 말했다. 이어 “이번 방문에서 트럼프 대통령은 지난 1년간 해왔던 것처럼 미국의 경제적 독립을 회복하기 위해 중국과의 관계를 재조정하고 상호주의와 공정함을 최우선으로 삼을 것”이라고 강조했다.

그는 “이번 방문은 엄청난 상징적 의미를 지닐 것이지만 트럼프 대통령은 물론 상징성만을 위해 외국을 방문하지 않는다”며 “미국인은 우리나라를 위한 더 좋은 협정을 성사할 것으로 기대할 수 있다”고 덧붙였다.

이번 회담에서는 미중 무역위원회 및 투자위원회 추진과, 항공우주·농업·에너지 분야에서의 양국간 추가 협정 등이 있을 것으로 보인다.

미 고위 당국자는 브리핑에서 중국의 이란 및 러시아 지원에 대한 논의가 이뤄지고, 트럼프 대통령이 이란 지원에 대해 시 주석에게 압박을 가할 것이라 전했다.

그는 “대통령은 시 주석과 이란 및 러시아 문제를 여러차례 논의했다”라며 트럼프 대통령이 시 주석과 통화를 하고, 중국의 이란산 원유 구매 및 무기 수출 가능성, 대(對)러시아 이중용도 제품 수출 등을 수차례 지적해왔다고 말했다. 이어 “(트럼프) 대통령이 (시 주석에게) 압박을 가할 것으로 예상한다”고 밝혔다.

이 당국자는 트럼프 대통령이 “중국의 핵 프로그램 관련 문제를 제기할 것이라고 본다”라며, 대만 문제와 관련해서는 “앞으로도 미국의 (대만) 정책에 어떤 변화가 있을 것으로 예상하지 않는다”고 말했다.

또 다른 고위 당국자는 미국과 중국이 지난해 10월 한국에서의 정상회담에서 ‘무역전쟁’을 1년간 휴전하기로 합의해던 것과 관련해 “여전히 유효하고 아직 만료되지 않았다”며 “지금 당장 연장할지는 아직 확실하지 않고, 추후에 연장해야 할 수도 있는데 적절한 시기에 잠재적 연장을 발표할 것으로 확신한다”고 말했다.

한편 이번 미중 정상회담이 중국 측에 유리하게 기울어졌다는 관측이 나오고 있다. 트럼프 행정부의 상호관세와 글로벌 관세가 법원에서 연달아 위법 판결 받고, 이란 전쟁에서 출구전략 찾지 못하는 상황에서 미국의 힘이 작년 10월 한국에서의 정상회담 보다 약화됐다는 분석이다.

하버드대 케네디스쿨의 라나 미터는 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 “중국은 1년 전에는 느껴보지 못했던 수준의 자신감을 갖고 있다”면서 “해야 한다면 지난해 가을처럼 자신들이 핵심 광물(카드)로 밀어붙일 수 있다고 생각할 것”이라고 예상했다.

또 뉴욕대 천젠 교수는 “(중간선거를 앞둔 만큼 미중 정상회담에서) 외견상 더 강해진 시 주석과 훨씬 약해진 트럼프 대통령을 보게 될 것”이라면서 “정치적 도박사인 트럼프 대통령의 카드가 그 어느 때보다 적다. 시 주석보다 트럼프 대통령이 더 시 주석을 필요로 한다”고 지적했다. 도현정 기자