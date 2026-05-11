국민건강보험공단, 요양급여내역 디지털(비대면) 열람·발급 서비스 개시

[헤럴드경제=이태형 기자] 국민건강보험공단은 본인의 요양급여내역(진료내역)을 공단 방문 없이 디지털 방식으로 확인할 수 있는 비대면 서비스를 모바일과 공단 누리집에서 시작했다고 11일 밝혔다.

그동안 진료내역 발급을 위해 본인 또는 대리인이 공단 지사를 직접 방문해야 하는 불편함이 있었다.

이번 서비스 도입으로 공단 모바일 앱 ‘건강보험25시’과 누리집에서 본인 인증 후 진료내역을 직접 발급받을 수 있게 됐다.

디지털(비대면)방식으로 제공하는 열람·발급 서비스는 개인이 받은 진료내역 중 진료일자, 요양기관명, 상병정보 등 12개 항목의 정보를 제공하고, 지사 방문발급과 같이 최대 10년간의 진료이력을 확인할 수 있다.

진료개시일 기준으로 1년씩 최대 10년간 조회할 수 있고, PDF 파일형식의 지사 방문발급과 동일한 서식으로 발급도 가능하다.

박지영 건보공단 보험급여실장은 “앞으로도 국민에게 보다 쉽고 편리한 서비스 제공을 위해 노력하고, 종이 없는 행정 등 탄소배출량 감소를 통해 환경·사회·투명(ESG) 경영에도 앞장서겠다”고 말했다.