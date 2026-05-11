[헤럴드경제=장연주 기자] 가족과 연인 등을 대상으로 한 불법 촬영물을 유통한 온라인 사이트 ‘AVMOV’ 운영진 2명이 경찰에 체포됐다. 2022년 8월 개설된 AVMOV는 가입자 수만 약 54만명에 달하는 대규모 불법 사이트다.

11일 연합뉴스에 따르면, 경기남부경찰청 사이버수사과는 이날 오전 6시께 인천국제공항 입국장에서 A씨 등 2명을 체포해 피의자 신분으로 조사중이라고 밝혔다.

AVMOV 사이트 운영자인 이들은 경찰 수사가 시작된 뒤 태국으로 출국해 체류해왔으나, 여권 무효화 등 외교적 조치를 당하자 변호사를 통해 경찰에 자진 입국 의사를 밝힌 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “A씨 등이 사이트 운영의 어떤 부분을 담당했는지는 추가 조사가 필요하다”며 “이들이 자수 의사를 밝힌 만큼 진술 신빙성을 확인하는 데 집중할 방침”이라고 말했다.

경찰은 앞서 이 사이트의 운영진급 용의자 9명의 신원을 특정해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특별법 위반 혐의로 입건했다.

이들 중 5명에 대해서는 주거지 등 압수수색을 통해 확보한 PC 등 관련 증거물을 분석중이며, 또 다른 1명에 대해서는 조만간 강제수사가 이뤄질 예정이다.

나머지 3명은 해외로 출국해 체류중이었는데, 이 가운데 A씨 등 2명이 귀국했고 나머지 국외 도피 중인 1명에 대해서는 경찰이 외교적 조치 등을 통해 추적을 계속하고 있다.

한편, 경기남부청은 지난해 12월 자체 모니터링 과정에서 AVMOV 사이트를 적발해 내사에 착수했다.

해당 사이트는 이용자들이 지인이나 연인 등을 몰래 찍은 영상을 공유하거나, 유료로 결제한 포인트로 불법 촬영물을 내려받아 온 것으로 조사됐다. 다만, 현재는 접속이 차단된 상태다.