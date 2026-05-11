전날 오후 5시53분쯤 실종, 이틀째 수색 중 가족과 함께 출발, 휴대전화 없이 홀로 등산

[헤럴드경제=한지숙 기자] 가족과 함께 경북 청송군 주왕산국립공원을 찾은 초등학생이 실종돼 당국이 이틀째 수색작업을 벌이고 있다.

11일 경북 소방본부 등에 따르면 전날 오후 가족과 함께 대구에서 출발해 주왕산국립공원 내 사찰을 찾은 A군(11·초6)은 이후 홀로 주봉으로 등산에 나섰다가 실종됐다.

A군 부모는 휴대전화를 소지하지 않은 채 산행에 나섰던 아들이 상당 시간이 지났음에도 돌아오지 않자 실종 당일 오후 5시 53분쯤 소방 당국에 이러한 사실을 알렸다.

이에 소방과 경찰 등은 인력과 장비 등을 동원해 수색작업을 벌였으나 A군 행방을 확인하지 못했다.

A군은 대구의 한 초등학교에 다니고 있으며 마른 체형에 키 145㎝이다. 실종 당시 검은테 안경, 삼성라이온즈 모자와 유니폼을 입고, 파란색 운동화와 노란색 바람막이 점퍼를 착용했다.

당국은 실종 이틀째인 이날 현장에 인력 96명과 헬기 1대, 장비 등을 동원해 수색작업을 벌이고 있다.

경찰 관계자는 “A 군을 발견하면 112나 119로 신고해 달라”고 말했다.