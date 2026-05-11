국내 화학산업 대표 단일 협회 필기·면접 거쳐 6월 최종 선발

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국화학산업협회는 2026년 신입사원 공개 채용을 실시한다고 11일 밝혔다.

협회는 화학산업 전망 분석, 공급망 이슈 모니터링, 정책·규제 대응 전략 수립, ESG 정책 대응 및 산업 인식 제고 등 협회 핵심 기능을 수행할 수 있는 인재를 중심으로 선발할 계획이다. 지원 자격은 전공 제한 없이 학사 이상(2026년 8월 졸업 예정자 포함)으로 누구나 지원 가능하다.

지원서 접수는 이달 31일까지 한국화학산업협회 홈페이지에서 진행된다. 6월 중 서류 합격자에 한해 2차 전형(인적성 검사, 논술, 영어 인터뷰)을 실시해 직무 적합성과 기본 역량을 종합 평가하며, 이후 최종 인사면접을 거쳐 6월 중 최종 합격자를 선발한다.

엄찬왕 한국화학산업협회 부회장은 “석유화학산업은 대내외 환경 변화에 효과적으로 대응하기 위해 그 어느 때보다 전문성과 역량을 갖춘 인재 확보가 중요하다”며 “유능한 인재들의 많은 지원을 기대한다”고 말했다.

한편, 협회는 1974년 설립된 국내 화학산업 대표 단일 협회다. 현재 LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유화학, 에쓰오일, GS칼텍스, DL케미칼, 금호석유화학 등 국내 주요 화학기업을 회원사로 두고 있다.