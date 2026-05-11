준공 임박 공사대금채권 활용 만기 1년·1년 3개월 구성

[헤럴드경제=신혜원 기자] 준공 임박 사업장의 공사대금채권을 활용한 유동화 금융상품을 자체 개발한 롯데건설이 ‘트리플 A(AAA)’ 신용등급으로 채권을 발행하고 자금 3000억원을 확보했다고 11일 밝혔다.

3000억원 규모 자산유동화증권(ABS) 중 절반은 만기 1년, 나머지는 만기 1년 3개월로 구성됐다. 하나증권과 신영증권이 공동 대표주관사로, 삼성증권과 NH투자증권이 인수단으로 참여했다.

이번 ABS 발행은 조달 비용 최소화를 위한 롯데건설의 전략적 조치로 해석된다. 현재 공사 중인 주택현장 중 20개 사업장이 내년 준공 예정으로, 준공 시점에 맞춰 약 2조6000억원의 공사대금이 회수될 전망이다. 다만 주택사업 특성상 준공 직전 지출이 급증하는 반면, 실제 자금 회수는 준공 이후에 이루어지는 구조적 시차가 존재한다. 롯데건설은 이 기간의 자금 수요를 해소하고자 연초부터 신용평가사 및 금융권과 ABS 발행을 준비했고, 최고 신용등급으로 3000원 조달에 성공했다.

ABS는 분양이 완료된 다수 사업장의 안정적인 현금흐름을 기초자산으로 한다. 여기에 하나은행의 신용공여(1500억원)와 롯데건설의 예금 운용 등을 통해 최고 신용등급인 AAA등급으로 발행돼, 기존 차입금리 대비 낮은 비용으로 자금을 조달할 수 있게 됐다.

이런 가운데 롯데건설은 지난 4월 초부터 주요 금융기관 및 기관투자자를 대상으로 투자설명회(IR)를 진행해 경영실적과 ABS 발행 관련 내용을 공유하며 투자자들의 긍정적인 평가를 얻었으며, 이를 바탕으로 인수단 구성도 성공적으로 완료했다. 아울러 CP 발행 등 후속 자금 조달도 적극 추진하고 있다.

프로젝트파이낸싱(PF) 우발채무 리스크도 점차 해소되고 있다. 2022년 말 6조8000억원 수준이었던 우발채무는 2025년 3조1000억원대로 절반 이상 줄었다. 2026년에는 2조원대 초반까지 줄인다는 계획이다. 또한 PF 유동화증권 매입펀드 조성을 통해 차입 구조가 장기화되면서 재무안정성이 높아졌다.

재무지표 역시 긍정적인 흐름을 나타내고 있다. 부채비율은 2022년 265% → 2023년 235% → 2024년 196% → 2025년 187%의 추이를 보였고, 차입금 의존도 역시 40% 수준에서 20%대로 떨어졌다.

한편 종합건설회사로서 종합적인 계획, 관리 및 조정 하에 시설물을 시공하는 건설공사 서비스를 제공하는 롯데건설은 아파트, 호텔, 백화점 등 주거와 생활공간에서부터 도로, 교량, 플랜트 등의 사회기반·산업시설에 이르는 건설산업 전분야에 걸친 공사를 수주하고 있다.