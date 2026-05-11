- 디지털 전환과 공공서비스 혁신 공로…“조직혁신과 사회적 가치 창출에 최선을 다할 터”.

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국조폐공사 성창훈 사장이 지난 8일 개최된 한국서비스경영학회 춘계학술대회에서 공공부문 최고경영자(CEO) 부문 ‘Service Excellence Award(SEA)’를 수상했다.

‘Service Excellence Award’는 한국서비스경영학회가 서비스 품질 향상과 서비스경영 혁신에 기여한 기관 및 경영인을 선정해 수여하는 상으로, 서비스 리더십, 고객만족, 서비스 혁신성과, 사회적 책임 등을 종합 평가해 선정한다.

한국조폐공사는 급격한 디지털 전환 환경 속에서 화폐·신분증 중심의 전통 제조사업을 넘어, 모바일 신분증·모바일 상품권 등 디지털 기반 공공서비스를 확대하며 국민 생활과 밀접한 서비스 혁신을 추진해 왔다.

특히, 모바일 신분증 서비스 안정화, 온누리상품권 플랫폼 운영 고도화, AI 기반 디지털 보안 기술 개발 등을 통해 국민 편의성과 서비스 신뢰도를 높인 점에서 높은 평가를 받았다.

또한 장애 발생 시 신속 복구체계를 구축해 공공서비스의 안정성과 연속성을 강화하고, 국민이 체감할 수 있는 서비스 품질 혁신 성과를 창출했다.

이와 함께 화폐 부산물을 활용한 문화사업, 공공자산 기반 신사업 발굴 등 국민 참여형 서비스 혁신을 확대하고, 사장이 직접 현장 의견을 청취하는 현장 중심 경영을 통해 국민과의 소통 강화을 강화했다. .

성창훈 사장은 “이번 수상은 디지털 전환과 공공서비스 혁신을 위해 함께 노력해 온 임직원 모두의 성과다”며 “앞으로도 한국조폐공사는 ‘가짜 없는 세상’을 구현하는 공공 신뢰 플랫폼 기관으로서 국민이 체감할 수 있는 서비스 혁신과 사회적 가치 창출에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.