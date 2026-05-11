서울숲 내 위치 생태 학습 공간으로 새롭게 문 열어

[헤럴드경제=고은결 기자] GS칼텍스는 서울숲 내 ‘GS칼텍스 배움정원’이 ‘2026 서울국제정원박람회’ 기업정원으로 참여하며, 생태 학습 공간으로 새롭게 문을 연다고 11일 밝혔다.

이번 리노베이션은 단순히 공간을 정비하는 수준을 넘어, 지난 20여년간 GS칼텍스가 서울숲과 쌓아온 친환경 사회공헌의 가치를 시민들에게 환원하는 프로젝트라는 설명이다.

GS칼텍스에 따르면 2005년 서울숲 개장 당시 정원 조성 후원을 시작으로 도시 숲의 가치를 지키기 위한 지원을 이어왔다. 특히 최근 2년간은 시민 참여형 가드너 양성 프로그램인 ‘서울숲 정원학교’를 운영하며 도심 속 녹색 문화 확산에 앞장서 왔다.

새롭게 단장한 배움정원은 조성 단계부터 운영까지 임직원, 시민, 환경 전문가가 함께 노력했다. 식물과 숲의 생태적 가치를 배우고, 탄소중립의 의미를 일상에서 자연스럽게 배우는 열린 학습 공간을 지향한다.

정원에는 탄소 흡수력이 뛰어난 조팝나무, 병꽃나무, 산수국 등을 식재했으며, 토양 내 유기탄소를 늘리는 억새류와 사초류를 함께 심었다. 정원 입구에는 이 공간을 오래 지킨 대형 양버즘나무가 있다. 또한 태풍에 쓰러지거나 수명을 다한 나무들은 우드칩 산책로와 구릉형 벤치로 재활용됐다.

지난 9일에는 가정의 달을 맞아 GS칼텍스 임직원과 가족들이 GS칼텍스 배움정원을 찾아 가드닝 봉사활동을 진행했다. 회사 관계자는 “배움정원은 기업이 조성한 공간을 시민에게 다시 돌려드리고, 자연 속에서 함께 성장하는 경험을 나누는 공간”이라며 “앞으로도 시민과 자연, 미래 세대가 함께 성장할 수 있는 활동을 지속하겠다”고 말했다.

한편, 서울시의 대표 행사 중 하나인 서울국제정원박람회는 올해 규모와 기간 모두 역대급으로 준비됐다. 서울숲에서 한강, 성수동, 건대입구까지 약 10㎞ 구간이 녹지로 연결돼 도시 전역에서 정원 문화를 체험할 수 있으며 총 167개의 정원이 조성됐다.