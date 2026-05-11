28일까지 기념품 부문 접수 일반과 로컬 특화 부문 모집 대통령상 등 총 25점 선정해

[헤럴드경제=김명상 기자] 한국관광공사가 K-기념품의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위한 공모전을 연다. 우수 상품 발굴과 판로 지원을 통해 관광기념품 산업의 실질적 성장 기반을 마련하려는 취지다.

한국관광공사는 오는 28일까지 ‘K-굿즈, 세계로 향하다’를 주제로 ‘2026 대한민국 관광공모전’ 기념품 부문을 개최한다. 이번 공모전은 한국과 지역의 역사·문화·자연을 소재로 한 관광기념품을 대상으로 하며, 한국의 매력을 담은 ‘일반 부문’과 지역 특성을 반영한 ‘로컬 특화 부문’으로 나뉜다. 사업자와 법인은 모두 참여할 수 있다.

최종 수상작은 ▷대통령상(1000만 원) ▷국무총리상(각 400만 원) 등 총 25점이 선정된다. 올해는 외국인이 직접 참여하는 ‘글로벌 인기상’을 기존 1개에서 3개로 확대하고, ‘롯데면세점 대표이사상’을 신설해 해외 시장성을 평가에 반영한다. 수상 업체에는 1:1 컨설팅과 비즈니스 교육, 유통 채널 연계, 관광기금 융자 신청 자격 부여 등 사후 지원이 제공된다.

앞서 수상한 기념품들은 대중의 사랑을 받으며 좋은 성과를 거둔 바 있다. 지난해 대통령상과 글로벌 인기상을 받은 미미디자인의 ‘조선왕실 와인마개’는 국립중앙박물관 등 주요 판매처에서 판매되며 협업이 이어지고 있다. 한상미 미미디자인 대표는 “공모전 수상 후 월 매출이 평소보다 5배 뛰었고, 연매출도 전년 대비 약 3배 성장했다”라고 전했다.

또한 2024년 공사 사장상 수상작인 ‘단청 키보드’는 품절 이후 현대백화점과 협업 상품으로 확장돼 판매가 이어지고 있다.

민병선 관광산업본부장은 “뛰어난 아이디어와 높은 품질에도 불구하고 홍보 방법이나 판매처를 찾지 못해 어려움을 겪는 기념품 업체와 작가들에게 올해로 29회째를 맞는 이번 공모전이 세계로 나아가는 발판이 되길 바란다”며 “글로벌 경쟁력을 갖춘 우수 기념품을 발굴해 국내외 관광객의 만족도를 높이고 실질적인 판로지원도 강화하겠다”고 말했다.