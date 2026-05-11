李 대통령 지지율 2주 연속 하락하다 소폭 반등

[헤럴드경제=김해솔 기자] 이재명 대통령 지지율이 59.7%를 기록했다는 여론조사 결과가 11일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 4~8일 전국 18세 이상 유권자 2007명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정 수행 지지도는 전주 대비 0.2%P(포인트) 오른 59.7%로 집계됐다.

이 대통령 지지율은 지난 4월 3주 조사에서 65.5%로 취임 후 최고치를 경신한 후 2주 연속 떨어지다가 이번 조사에서 소폭 반등했다. ‘잘못함’이라고 응답한 부정 평가는 35.7%였고 ‘잘 모름’은 4.6%였다.

리얼미터는 “코스피 7500선 돌파와 경상 수지 최대 흑자 등 경제 호재가 상승을 견인했다”면서도 “조작 기소 특검을 둘러싼 갈등과 개헌안 무산 등 정국 혼란이 상승 폭을 상쇄하며 지난주 대비 소폭 상승에 그친 것으로 풀이된다”고 분석했다.

지난 7~8일 전국 18세 이상 유권자 1006명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 0.1%P 상승한 48.7%, 국민의힘이 0.7%P 하락한 30.9%를 기록했다. 이어 개혁신당 3.5%, 조국혁신당 3.2%, 진보당 2.2% 등의 순이었다. 기타 정당은 3.2%, 무당층은 8.5%였다.

두 조사 모두 무선(100%) 무작위 추출 임의 번호를 활용한 자동 응답(ARS) 방식으로 이뤄졌다.

대통령 국정 수행 지지도 조사의 표본 오차는 95% 신뢰 수준에서 ±2.2%p, 정당 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 응답률은 각각 4.2%, 3.7%였다.

자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.