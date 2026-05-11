김행직은 우승 뒤 결혼식차 조기귀국

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 국가대표 선수단이 제14회 아시아캐롬선수권대회에서 4개 전 종목 메달이라는 성과를 거뒀다.

대한민국은 지난 5월 7일부터 10일까지 베트남 호치민에서 열린 제14회 아시아 캐롬 선수권대회에서 남자 3쿠션 김행직(전남·진도군청)과 U22-3쿠션 김도현(상동고부설방통고)이 각각 정상에 오르며, 총 4개 종목 중 2개 종목 타이틀을 차지했다.

특히 U22-3쿠션에서는 김도현이 대회 2연패라는 대업을 달성했다. 김도현은 베트남의 딘 트롱 반과 맞붙은 결승에서 1이닝부터 14점의 하이런을 터뜨리며 초반 흐름을 완전히 장악하며 25이닝 만에 40-28로 승리하며 정상에 올랐다. 예선 전체 1위로 본선에 올랐던 김건윤은 준결승에서 김도현에게 패했지만, 공동 3위에 오르며 시상대에 함께 섰다.

남자 3쿠션에서는 ‘당구천재’ 김행직이 11년 만에 두 번째 아시아챔피언 타이틀을 손에 넣었다. 김행직은 결승에서 베트남의 바오프엉빈을 50-42(23이닝)로 꺾고 우승을 차지했다. 같은 종목 이범열(시흥시체육회)은 공동 3위에 올랐다.

여자 3쿠션에서는 이유나(경남당구연맹)가 국제대회 첫 결승 진출 끝에 준우승을 차지했다.

한편 대한민국 선수단은 오는 11일 오후 4시 귀국할 예정이다.