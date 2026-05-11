6.27.~28. 반포한강공원 달빛광장서 K-디저트 경험할 수 있도록 기획된 야간형 미식축제 ‘Seocho Sweet Night 2026 K-디저트 페스티벌 in 한강’ 개최

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구는 오는 6월 27일과 28일 반포한강공원 달빛광장에서 개최 예정인 ‘Seocho Sweet Night 2026 K-디저트 페스티벌 in 한강’ 행사 기간 동안 운영되는 디저트 판매부스 참여업체 15개 팀에 대한 공개 모집에 나선다.

최근 외국인 관광객 사이에서 K-디저트에 대한 관심이 높아짐에 따라 한국 카페를 방문해 디저트를 즐기는 경험이 주요 여행 콘텐츠로 자리 잡고 있다. ‘Seocho Sweet Night 2026 K-디저트 페스티벌 in 한강’은 이러한 관광·소비 트렌드를 반영해 서초구가 반포한강공원에서 시민과 국내외 방문객이 함께 다양한 K-디저트를 즐길 수 있도록 마련한 야간형 디저트 축제다.

특히 달빛광장에는 해 질 무렵 한강 풍경과 달빛 무지개분수 야경을 배경으로 디저트존을 조성한다. 구는 이번 공개 모집을 통해 선발된 15개 팀과 함께 전통 간식부터 최신 유행 디저트까지 아우르는 다양한 디저트를 선보인다는 계획이다.

이번 모집은 국내외 관광객 선호도가 높은 디저트 완제품 판매업체를 대상으로 진행된다. 업체당 1개 품목만 신청 가능하며, 수입산 소분 제품은 제외된다. 접수 기간은 5월 11일부터 22일 오후 6시까지다.

참가 희망 업체는 서초구청 홈페이지에서 신청서를 다운·작성한 뒤 이메일로 제출하면 되고, 선정 결과는 5월 27일까지 개별 통보할 예정이다.

구는 신청 업체가 모집 규모를 초과할 경우 디저트 종류와 가격 적정성 등을 종합적으로 평가해 중복 메뉴를 최소화할 방침이다. 평가 결과에 따라 최종 부스 규모는 일부 조정될 수 있다. 참가 관련 세부 사항은 서초구청 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 기타 자세한 문의는 서초구청 문화관광과로 하면 된다.

이번 ‘Seocho Sweet Night 2026 K-디저트 페스티벌 in 한강’은 오후 4시부터 9시까지 진행되며, ▷디저트존을 비롯해 ▷K-놀이터 ▷K-컬쳐존 ▷스위트존 등 다양한 프로그램을 운영할 예정이다. 다만 기상 상황 등에 따라 운영 시간과 프로그램은 일부 조정될 수 있다.