조승래 “영구 복당 불허 대상” 차단

[헤럴드경제=홍승희 기자] 더불어민주당이 10일 무소속 김관영 전북도지사 예비후보를 향해 ‘영구 복당 불허 대상’이라고 경고하자 김 후보는 “민주당 지도부는 전북의 민심을 읽어야 한다”고 반박했다.

김 후보 측은 이날 성명을 내고 “사익에 눈이 먼 정청래 지도부 하에서는 복당시켜준다고 해도 받아들일 일이 없고, 복당을 신청할 이유도 없다”며 “조승래 민주당 총괄선거대책본부장은 공정과 정의에 기초해 정당 권력을 행사했는지 반성하길 바란다”고 말했다.

이어 “민주당 경선 주자였던 안호영 국회의원이 12일간 단식 투쟁을 벌였던 것도 당의 공정하지 못한 경선 관리 때문”이라며 “김 후보를 도민 후보로 추대한 7000여명의 민심을 알아야 한다”고 덧붙였다.

이날 조 총괄선대본부장은 국회 기자간담회에서 “당에서 징계받아 제명되는 등 출마 자격이 없는 사람들이 탈당해 무소속 또는 다른 정당 (소속으로) 출마한다”며 “민주당이라는 공당은 본인 마음대로 들락날락할 수 있는 정당이 아니다”라고 말했다.

그러면서 “영구 복당 불허 대상”이라며 김 후보의 복귀 가능성을 원천 차단했다.

김 후보는 지난해 11월 민주당 전북도당 청년위원 등 20여명이 참석한 저녁 식사 자리에서 대리기사비로 1인당 2만∼10만원을 나눠준 행위가 논란이 돼 ‘현금살포’ 의혹으로 지난달 1일 민주당에서 제명됐다.