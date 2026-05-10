박지혜 민주당 대변인 서면브리핑 “민주당 후보 아님에도 민주당스러운 후보 자처” “내란 사과·반성 없는 당에 포구 돌려야 할 것”

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 10일 경기 평택시을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 대표와 당을 향해 “대승적으로 길게 보고 통합의 정치를 실천해야 한다”고 비판했다.

박지혜 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “평택시을 선거 과정에서 나타나는 조국 대표와 조국혁신당의 행보가 민주진보 진영의 화합을 바라는 시민들의 우려를 낳고 있다”며 이같이 밝혔다.

박 대변인은 “민주당의 후보가 아님에도 가장 민주당스러운 후보를 자처하고, 민주개혁 진영의 승리를 외치지만 정작 민주당 후보를 향해 네거티브 공세를 펼치는 것은 납득하기 어려운 자기모순으로 보인다”고 했다

이어 “특히 ‘국민의힘 제로’를 내세우면서도 정작 주공격의 화살을 민주당 김용남 후보에게 겨누는 것은 민주진보 진영 내 분열을 야기할 뿐”이라며 “이런 정치는 대의를 위한 연대의 길과는 거리가 멀다”고 했다.

박 대변인은 “지금 평택 시민들이 바라는 것은 민주진보 진영 내부를 향한 날 선 공방이 아니다. 평택의 발전을 위한 구체적인 청사진과 비전”이라며 “조국 후보와 혁신당은 민주진보 진영 내부로 향한 포구를 내란에 대해 제대로 사과와 반성조차 없는 당에서 공천한 후보에게 돌려야 할 것”이라고 덧붙였다.

경기 평택시을 재선거에서 맞붙는 김용남 민주당 후보와 조국 조국혁신당 후보는 ‘민주당 정통성’을 놓고 연일 설전을 벌이고 있다. 조 후보 측에서 ‘민주당에 부합한다’는 취지로 발언하자 김 후보는 “조 후보가 이야기하는 민주당스러움은 과거에 민주당이 위선적이고 무능할 때의 민주당스러움”(6일)이라고 반박했다.

그러자 조 후보도 “자해적인 발언이다. 본인이 민주당에 합류하기 전까지 민주당 지도자와 노선 또는 소속 대통령을 폄훼하는 말”이라며 “저는 김대중, 노무현, 문재인 정신에서 활동한 적이 없다”(7일)고 되받아쳤다.